Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220310/turisty-1777385767.html
"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа
"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа - РИА Новости, 10.03.2022
"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа
Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических зарубежных направлений, сообщили РИА Новости в авиакомпании... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T00:15
2022-03-10T01:14
туризм
россия
гоа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических зарубежных направлений, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Россия" — стратегическом партнере туроператора.Последний рейс из Египта приземлился 8 марта. Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" были вывезены из Египта, Гоа и Объединенных Арабских Эмиратов около 13 тысяч пассажиров.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения — аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
https://ria.ru/20220309/aeroflot-1777376243.html
россия
гоа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гоа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, новости - туризм, москва
00:15 10.03.2022 (обновлено: 01:14 10.03.2022)
 
"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа

Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов из-за рубежа

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических зарубежных направлений, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Россия" — стратегическом партнере туроператора.

"Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических направлений, расположенных вне страны", — сказали в компании.

Последний рейс из Египта приземлился 8 марта. Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" были вывезены из Египта, Гоа и Объединенных Арабских Эмиратов около 13 тысяч пассажиров.
Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения — аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 22:51Туризм
Пассажиры "Аэрофлота" смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки
 
ТуризмРоссияГоаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В миреНовости - ТуризмМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала