https://ria.ru/20220310/turisty-1777385767.html

"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа

"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа - РИА Новости, 10.03.2022

"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа

Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических зарубежных направлений, сообщили РИА Новости в авиакомпании... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T00:15

2022-03-10T00:15

2022-03-10T01:14

туризм

россия

гоа

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

новости - туризм

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических зарубежных направлений, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Россия" — стратегическом партнере туроператора.Последний рейс из Египта приземлился 8 марта. Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" были вывезены из Египта, Гоа и Объединенных Арабских Эмиратов около 13 тысяч пассажиров.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения — аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220309/aeroflot-1777376243.html

россия

гоа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, гоа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, новости - туризм, москва