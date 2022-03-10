00:15 10.03.2022 (обновлено: 01:14 10.03.2022)
"Библио-Глобус" завершил программу вывоза туристов из-за рубежа
Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов из-за рубежа
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператор "Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических зарубежных направлений, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Россия" — стратегическом партнере туроператора.
"Библио-Глобус" завершил программу по вывозу туристов с популярных туристических направлений, расположенных вне страны", — сказали в компании.
Последний рейс из Египта приземлился 8 марта. Всего с 5 по 8 марта рейсами "России" были вывезены из Египта, Гоа и Объединенных Арабских Эмиратов около 13 тысяч пассажиров.
Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами — участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения — аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.