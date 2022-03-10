https://ria.ru/20220310/turchak-1777396841.html

Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская

Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская - РИА Новости, 10.03.2022

Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T07:51

2022-03-10T07:51

2022-03-10T07:52

обострение ситуации в днр и лнр

андрей турчак

в мире

станица луганская

россия

лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам представитель местных властей.Турчак привез с собой гуманитарную помощь для жителей освобожденных населенных пунктов.По его словам, "самое главное <…> мы с вами были, если и будем". "И точно - возврата к прошлому не будет. Здесь - Россия. Чтобы вы это знали, понимали и всем передали", - обратился политик к жителям Станицы Луганской.

https://ria.ru/20220309/gumpomosch-1777307963.html

станица луганская

россия

луганская народная республика

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Игорь Манаширов

андрей турчак, в мире, станица луганская, россия, лнр, луганская народная республика