07:51 10.03.2022 (обновлено: 07:52 10.03.2022)
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская и привез гумпомощь
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам представитель местных властей.
Турчак привез с собой гуманитарную помощь для жителей освобожденных населенных пунктов.
"Мы уже договорились - в Луганске будет наш гуманитарный центр, и оттуда уже будет развоз по всем территориям организован. Транспорт мы оставляем, логистика вся будет выстроена", - заверил Турчак местных жителей, видеозапись общения распространили местные власти.
По его словам, "самое главное <…> мы с вами были, если и будем". "И точно - возврата к прошлому не будет. Здесь - Россия. Чтобы вы это знали, понимали и всем передали", - обратился политик к жителям Станицы Луганской.