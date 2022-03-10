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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/turchak-1777396841.html
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская - РИА Новости, 10.03.2022
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T07:51
2022-03-10T07:52
обострение ситуации в днр и лнр
андрей турчак
в мире
станица луганская
россия
лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам представитель местных властей.Турчак привез с собой гуманитарную помощь для жителей освобожденных населенных пунктов.По его словам, "самое главное &lt;…&gt; мы с вами были, если и будем". "И точно - возврата к прошлому не будет. Здесь - Россия. Чтобы вы это знали, понимали и всем передали", - обратился политик к жителям Станицы Луганской.
https://ria.ru/20220309/gumpomosch-1777307963.html
станица луганская
россия
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андрей турчак, в мире, станица луганская, россия, лнр, луганская народная республика
07:51 10.03.2022 (обновлено: 07:52 10.03.2022)
 
Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская

Секретарь генсовета "Единой России" Турчак посетил Станицу Луганская и привез гумпомощь

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетил Станицу Луганская, недавно взятую под контроль Народной милицией ЛНР, сообщил журналистам представитель местных властей.
Турчак привез с собой гуманитарную помощь для жителей освобожденных населенных пунктов.
"Мы уже договорились - в Луганске будет наш гуманитарный центр, и оттуда уже будет развоз по всем территориям организован. Транспорт мы оставляем, логистика вся будет выстроена", - заверил Турчак местных жителей, видеозапись общения распространили местные власти.
По его словам, "самое главное <…> мы с вами были, если и будем". "И точно - возврата к прошлому не будет. Здесь - Россия. Чтобы вы это знали, понимали и всем передали", - обратился политик к жителям Станицы Луганской.
Разрушенный жилой дом в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 16:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Два грузовика с гуманитарной помощью отправят из Карелии в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАндрей ТурчакВ миреСтаница ЛуганскаяРоссияЛНРЛуганская Народная Республика
 
 
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