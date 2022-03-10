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Туризм
https://ria.ru/20220310/tui-1777460809.html
Туроператор "TUI Россия" объяснил причину своего ребрендинга
Туроператор "TUI Россия" объяснил причину своего ребрендинга - РИА Новости, 10.03.2022
Туроператор "TUI Россия" объяснил причину своего ребрендинга
Немецкая туристическая группа TUI расторгла соглашение об использовании бренда с "TUI Россия" из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:52
2022-03-10T13:52
туризм
туризм
алексей мордашов
белоруссия
россия
узбекистан
tui group
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Немецкая туристическая группа TUI расторгла соглашение об использовании бренда с "TUI Россия" из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе компании."Существующее лицензионное соглашение с брендом позволяло TUI Russia использовать бренд TUI в различных странах, включая Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. В настоящее время это соглашение расторгнуто компанией TUI AG", — сообщили в туроператоре."Бренд TUI больше не должен использоваться TUI Russia для своего бизнеса", — заявил генеральный директор TUI Group Фриц Юссен, подчеркнув, что решение принято на фоне ситуации на Украине.Ранее в четверг туроператор "TUI Россия" сообщил о переходе на торговую марку FUN&amp;SUN. В компании уточнили, что в связи с изменением названия в ближайшее время все ее онлайн-ресурсы, в том числе электронная почта, будут перенесены на домен fstravel.com. Также обновят офисы продаж, названия аккаунтов в соцсетях и фирменную символику. В начале марта стало известно, что российский предприниматель, миллиардер Алексей Мордашов, который является акционером TUI AG около 15 лет и в настоящее время владеет примерно одной третью (34 процента) уставного капитала, покидает наблюдательный совет немецкой туристической компании TUI. Это связано с тем, что Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе Мордашова.
https://ria.ru/20220310/turisty-1777385767.html
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туризм, алексей мордашов, белоруссия, россия, узбекистан, tui group, санкции в отношении россии, tui ag, новости - туризм, туристы
13:52 10.03.2022
 
Туроператор "TUI Россия" объяснил причину своего ребрендинга

Немецкий туроператор TUI потребовал убрать свой бренд с российского рынка

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Thomson Airways у аэропорта города Керкиры на греческом острове Корфу. 20 июня 2014
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Thomson Airways у аэропорта города Керкиры на греческом острове Корфу. 20 июня 2014 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Немецкая туристическая группа TUI расторгла соглашение об использовании бренда с "TUI Россия" из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе компании.
"Существующее лицензионное соглашение с брендом позволяло TUI Russia использовать бренд TUI в различных странах, включая Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. В настоящее время это соглашение расторгнуто компанией TUI AG", — сообщили в туроператоре.
"Бренд TUI больше не должен использоваться TUI Russia для своего бизнеса", — заявил генеральный директор TUI Group Фриц Юссен, подчеркнув, что решение принято на фоне ситуации на Украине.
Ранее в четверг туроператор "TUI Россия" сообщил о переходе на торговую марку FUN&SUN. В компании уточнили, что в связи с изменением названия в ближайшее время все ее онлайн-ресурсы, в том числе электронная почта, будут перенесены на домен fstravel.com. Также обновят офисы продаж, названия аккаунтов в соцсетях и фирменную символику.
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В начале марта стало известно, что российский предприниматель, миллиардер Алексей Мордашов, который является акционером TUI AG около 15 лет и в настоящее время владеет примерно одной третью (34 процента) уставного капитала, покидает наблюдательный совет немецкой туристической компании TUI. Это связано с тем, что Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе Мордашова.
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