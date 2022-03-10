https://ria.ru/20220310/tui-1777460809.html

Туроператор "TUI Россия" объяснил причину своего ребрендинга

Туроператор "TUI Россия" объяснил причину своего ребрендинга - РИА Новости, 10.03.2022

Туроператор "TUI Россия" объяснил причину своего ребрендинга

Немецкая туристическая группа TUI расторгла соглашение об использовании бренда с "TUI Россия" из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:52

2022-03-10T13:52

2022-03-10T13:52

туризм

туризм

алексей мордашов

белоруссия

россия

узбекистан

tui group

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149900/89/1499008922_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_3497dc1cd6b2c1b01686819034043b22.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Немецкая туристическая группа TUI расторгла соглашение об использовании бренда с "TUI Россия" из-за ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе компании."Существующее лицензионное соглашение с брендом позволяло TUI Russia использовать бренд TUI в различных странах, включая Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. В настоящее время это соглашение расторгнуто компанией TUI AG", — сообщили в туроператоре."Бренд TUI больше не должен использоваться TUI Russia для своего бизнеса", — заявил генеральный директор TUI Group Фриц Юссен, подчеркнув, что решение принято на фоне ситуации на Украине.Ранее в четверг туроператор "TUI Россия" сообщил о переходе на торговую марку FUN&SUN. В компании уточнили, что в связи с изменением названия в ближайшее время все ее онлайн-ресурсы, в том числе электронная почта, будут перенесены на домен fstravel.com. Также обновят офисы продаж, названия аккаунтов в соцсетях и фирменную символику. В начале марта стало известно, что российский предприниматель, миллиардер Алексей Мордашов, который является акционером TUI AG около 15 лет и в настоящее время владеет примерно одной третью (34 процента) уставного капитала, покидает наблюдательный совет немецкой туристической компании TUI. Это связано с тем, что Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе Мордашова.

https://ria.ru/20220310/turisty-1777385767.html

https://ria.ru/20220310/tui-1777452253.html

белоруссия

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, алексей мордашов, белоруссия, россия, узбекистан, tui group, санкции в отношении россии, tui ag, новости - туризм, туристы