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Туризм
https://ria.ru/20220310/tui-1777452253.html
Туроператор "TUI Россия" решил сменить название на FUN&SUN
Туроператор "TUI Россия" решил сменить название на FUN&SUN - РИА Новости, 10.03.2022
Туроператор "TUI Россия" решил сменить название на FUN&SUN
Туроператор "TUI Россия" объявил о переходе на торговую марку FUN&SUN, ребрендинг не повлечет изменений в работе, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:30
2022-03-10T13:30
туризм
алексей мордашов
тт-трэвел
евросоюз
tui ag
tui group
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператор "TUI Россия" объявил о переходе на торговую марку FUN&amp;SUN, ребрендинг не повлечет изменений в работе, сообщили в пресс-службе компании.Там уточнили, что в ближайшее время все онлайн-ресурсы компании, в том числе электронная почта, будут перенесены на домен fstravel.com. Также обновится оформление офисов продаж, названия аккаунтов в соцсетях и фирменная символика."При этом изменения не влияют на правоотношения ООО "ТТ-Трэвел" ни с партнерами, ни с клиентами, так как юридическое лицо, с которым заключены договоры, сохраняется", — уточнили в пресс-службе.В начале марта стало известно, что российский предприниматель, миллиардер Алексей Мордашов, который является акционером TUI AG около 15 лет и в настоящее время владеет примерно третью уставного капитала, покидает наблюдательный совет немецкой туристической компании. Это связано с тем, что Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе Мордашова.
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алексей мордашов, тт-трэвел, евросоюз, tui ag, tui group, новости - туризм, туризм
13:30 10.03.2022
 
Туроператор "TUI Россия" решил сменить название на FUN&SUN

"TUI Россия" объявил о ребрендинге и заверил, что это не скажется на работе компании

© AFP 2022 / DPA/ Julian StratenschulteСамолет Boeing 787 компании Thomson Airways в аэропорту Германии. 12 июня 2017
Самолет Boeing 787 компании Thomson Airways в аэропорту Германии. 12 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / DPA/ Julian Stratenschulte
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператор "TUI Россия" объявил о переходе на торговую марку FUN&SUN, ребрендинг не повлечет изменений в работе, сообщили в пресс-службе компании.
Там уточнили, что в ближайшее время все онлайн-ресурсы компании, в том числе электронная почта, будут перенесены на домен fstravel.com. Также обновится оформление офисов продаж, названия аккаунтов в соцсетях и фирменная символика.
"При этом изменения не влияют на правоотношения ООО "ТТ-Трэвел" ни с партнерами, ни с клиентами, так как юридическое лицо, с которым заключены договоры, сохраняется", — уточнили в пресс-службе.
В начале марта стало известно, что российский предприниматель, миллиардер Алексей Мордашов, который является акционером TUI AG около 15 лет и в настоящее время владеет примерно третью уставного капитала, покидает наблюдательный совет немецкой туристической компании. Это связано с тем, что Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе Мордашова.
Вид Новороссийска. Туристический кешбэк - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Как сэкономить на поездках по России: особенности туристического кешбэка
 
ТуризмАлексей МордашовТТ-ТрэвелЕвросоюзTUI AGTUI GroupНовости - ТуризмТуризм
 
 
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