https://ria.ru/20220310/tui-1777452253.html

Туроператор "TUI Россия" решил сменить название на FUN&SUN

Туроператор "TUI Россия" решил сменить название на FUN&SUN - РИА Новости, 10.03.2022

Туроператор "TUI Россия" решил сменить название на FUN&SUN

Туроператор "TUI Россия" объявил о переходе на торговую марку FUN&SUN, ребрендинг не повлечет изменений в работе, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:30

2022-03-10T13:30

2022-03-10T13:30

туризм

алексей мордашов

тт-трэвел

евросоюз

tui ag

tui group

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149900/87/1499008799_0:202:4828:2917_1920x0_80_0_0_2c5dbc378aaab1e31bcfe30c9dba6781.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператор "TUI Россия" объявил о переходе на торговую марку FUN&SUN, ребрендинг не повлечет изменений в работе, сообщили в пресс-службе компании.Там уточнили, что в ближайшее время все онлайн-ресурсы компании, в том числе электронная почта, будут перенесены на домен fstravel.com. Также обновится оформление офисов продаж, названия аккаунтов в соцсетях и фирменная символика."При этом изменения не влияют на правоотношения ООО "ТТ-Трэвел" ни с партнерами, ни с клиентами, так как юридическое лицо, с которым заключены договоры, сохраняется", — уточнили в пресс-службе.В начале марта стало известно, что российский предприниматель, миллиардер Алексей Мордашов, который является акционером TUI AG около 15 лет и в настоящее время владеет примерно третью уставного капитала, покидает наблюдательный совет немецкой туристической компании. Это связано с тем, что Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки ряд российских предпринимателей, в том числе Мордашова.

https://ria.ru/20220309/turizm-1777258324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

алексей мордашов, тт-трэвел, евросоюз, tui ag, tui group, новости - туризм, туризм