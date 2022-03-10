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Немецкая компания повысит цены на газ для клиентов больше чем на 25%
Немецкая компания повысит цены на газ для клиентов больше чем на 25% - РИА Новости, 10.03.2022
Немецкая компания повысит цены на газ для клиентов больше чем на 25%
Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для "средней берлинской квартиры" он составит 26%, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:49
2022-03-10T14:52
экономика
цены на нефть
россия
германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 10 мар – РИА Новости. Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для "средней берлинской квартиры" он составит 26%, говорится в сообщении на сайте компании."В этом отопительном сезоне цены остаются стабильными. Тем не менее рост цен с начала зимы, когда пики цен значительно превышали 175 евро/МВтч в декабре 2021 года, вынуждает GASAG поднять цену на основное и резервное снабжение для существующих клиентов с 1 мая 2022 года. Начиная с мая, клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на 24,50 евро больше в месяц и соответствует увеличению примерно на 26%. Торговля энергоносителями продолжала реагировать на военную эскалацию резким скачком цен, и в марте цены достигли беспрецедентного уровня", - говорится в сообщении.Меры коснутся почти 400 тысяч человек, сообщает таблоид BILD.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html
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экономика, цены на нефть, россия, германия, берлин (город)
14:49 10.03.2022 (обновлено: 14:52 10.03.2022)
 
Немецкая компания повысит цены на газ для клиентов больше чем на 25%

Немецкая компания Gasag: цены на газ для клиентов в Берлине вырастут в среднем на 26%

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 мар – РИА Новости. Немецкая компания Gasag объявила о росте цен на газ для клиентов с 1 мая, для "средней берлинской квартиры" он составит 26%, говорится в сообщении на сайте компании.
"В этом отопительном сезоне цены остаются стабильными. Тем не менее рост цен с начала зимы, когда пики цен значительно превышали 175 евро/МВтч в декабре 2021 года, вынуждает GASAG поднять цену на основное и резервное снабжение для существующих клиентов с 1 мая 2022 года. Начиная с мая, клиенты базовых услуг будут платить в общей сложности 118,72 евро в месяц за квартиру среднего размера в Берлине, потребляющую 12 000 киловатт-часов. Это на 24,50 евро больше в месяц и соответствует увеличению примерно на 26%. Торговля энергоносителями продолжала реагировать на военную эскалацию резким скачком цен, и в марте цены достигли беспрецедентного уровня", - говорится в сообщении.
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Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияГерманияБерлин (город)
 
 
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