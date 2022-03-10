https://ria.ru/20220310/tseny-1777435116.html
В ФАС увидели предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России
В ФАС увидели предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России - РИА Новости, 10.03.2022
В ФАС увидели предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых, заявил глава ведомства Максим... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:56
2022-03-10T11:56
2022-03-10T12:52
экономика
цены на нефть
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
аи-95
аи-92
госдума рф
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых, заявил глава ведомства Максим Шаскольский."В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", - сказал глава ФАС, выступая в Госдуме.По его словам, ведомство держит под контролем ситуацию на топливном рынке в стране. Также Шаскольский отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива. По данным ЦДУ ТЭК на 7 марта, запасы бензина составляют более 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,3 миллиона.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777415392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-95, аи-92, госдума рф
11:56 10.03.2022 (обновлено: 12:52 10.03.2022)
В ФАС увидели предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России
Глава ФАС Шаскольский: есть предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России