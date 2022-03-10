https://ria.ru/20220310/tseny-1777435116.html

В ФАС увидели предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России

В ФАС увидели предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России - РИА Новости, 10.03.2022

В ФАС увидели предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых, заявил глава ведомства Максим... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:56

2022-03-10T11:56

2022-03-10T12:52

экономика

цены на нефть

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

аи-95

аи-92

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770519825_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_c3ab4fd1f02aa156c5f9aead7514e1bf.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых, заявил глава ведомства Максим Шаскольский."В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", - сказал глава ФАС, выступая в Госдуме.По его словам, ведомство держит под контролем ситуацию на топливном рынке в стране. Также Шаскольский отметил, что в России сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива. По данным ЦДУ ТЭК на 7 марта, запасы бензина составляют более 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива - 3,3 миллиона.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%.Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом - например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.

https://ria.ru/20220310/tseny-1777415392.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), аи-95, аи-92, госдума рф