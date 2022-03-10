https://ria.ru/20220310/tseny-1777434542.html

Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах

Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах - РИА Новости, 10.03.2022

Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах

Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам в регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:54

2022-03-10T11:54

2022-03-10T12:27

общество

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам в регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Органами прокуратуры реализуются мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов граждан в сфере лекарственного обеспечения. Генеральной прокуратурой РФ прокурорам регионов страны направлено поручение о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты", - говорится в сообщении.По результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20220310/tseny-1777435116.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, генеральная прокуратура рф