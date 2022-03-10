https://ria.ru/20220310/tseny-1777434542.html
Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах
Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах - РИА Новости, 10.03.2022
Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах
Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам в регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:54
2022-03-10T11:54
2022-03-10T12:27
общество
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила прокурорам в регионах проверить обоснованность формирования цен на лекарства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Органами прокуратуры реализуются мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов граждан в сфере лекарственного обеспечения. Генеральной прокуратурой РФ прокурорам регионов страны направлено поручение о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты", - говорится в сообщении.По результатам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777435116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, генеральная прокуратура рф
11:54 10.03.2022 (обновлено: 12:27 10.03.2022)
Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах
Генпрокуратура проверит обоснованность формирования цен на лекарства в регионах