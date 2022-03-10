https://ria.ru/20220310/tseny-1777396094.html

Володин исключил возможность дефицита товаров

Володин исключил возможность дефицита товаров - РИА Новости, 10.03.2022

Володин исключил возможность дефицита товаров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, когда речь идет о продукции. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T07:33

2022-03-10T07:33

2022-03-10T07:58

россия

общество

цены

вячеслав володин

санкции в отношении россии

владимир путин

вооруженные силы рф

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758534222_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_03af42d3b236a829c9de584e200bdc5b.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что недопустимо искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, когда речь идет о продукции.Он также добавил, что поставщики в России располагают необходимыми запасами товаров и дефицита нет, поэтому рост цен носит необоснованный характер.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/volodin-1777190105.html

https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, общество, цены, вячеслав володин, санкции в отношении россии, владимир путин, вооруженные силы рф, москва, дмитрий биричевский, дмитрий песков, евросоюз