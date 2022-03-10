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ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября
ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября - РИА Новости, 10.03.2022
ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября
Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой для юрлиц и ИП, правила действуют с 10 марта по 10 сентября. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:43
2022-03-10T18:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой для юрлиц и ИП, правила действуют с 10 марта по 10 сентября.Так, предприниматели-резиденты в этот период смогут получать наличные доллары, евро, фунты и иены только на оплату расходов в загранкомандировках в пределах пяти тысяч долларов.Указано, что в особых случаях регулятор может увеличить эту сумму по запросу банка.Другие валюты можно получать без ограничений по курсу на день выдачи на предусмотренных законом основаниях.Остальные валюты они смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу.Банк России подчеркнул, что прочие условия депозитов и счетов в долларах, евро, фунтах и иенах, открытых на 10 марта, не меняются.
https://ria.ru/20220309/sberbank-1777200688.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
17:43 10.03.2022 (обновлено: 18:51 10.03.2022)
 
ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября

ЦБ ввел с 10 марта по 10 сентября временный порядок по наличной валюте для бизнеса

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой для юрлиц и ИП, правила действуют с 10 марта по 10 сентября.
Так, предприниматели-резиденты в этот период смогут получать наличные доллары, евро, фунты и иены только на оплату расходов в загранкомандировках в пределах пяти тысяч долларов.
Банкомат в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Сбербанк прокомментировал работу в рамках новых правил ЦБ
Указано, что в особых случаях регулятор может увеличить эту сумму по запросу банка.
Другие валюты можно получать без ограничений по курсу на день выдачи на предусмотренных законом основаниях.
"Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут", — добавили в ЦБ.
Остальные валюты они смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу.
Банк России подчеркнул, что прочие условия депозитов и счетов в долларах, евро, фунтах и иенах, открытых на 10 марта, не меняются.
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ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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