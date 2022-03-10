17:43 10.03.2022 (обновлено: 18:51 10.03.2022)
ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября
ЦБ ввел с 10 марта по 10 сентября временный порядок по наличной валюте для бизнеса
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой для юрлиц и ИП, правила действуют с 10 марта по 10 сентября.
Так, предприниматели-резиденты в этот период смогут получать наличные доллары, евро, фунты и иены только на оплату расходов в загранкомандировках в пределах пяти тысяч долларов.
Указано, что в особых случаях регулятор может увеличить эту сумму по запросу банка.
Другие валюты можно получать без ограничений по курсу на день выдачи на предусмотренных законом основаниях.
"Юридические лица нерезиденты и индивидуальные предприниматели нерезиденты в период действия временного порядка операций с наличной валютой получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут", — добавили в ЦБ.
Остальные валюты они смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу.
Банк России подчеркнул, что прочие условия депозитов и счетов в долларах, евро, фунтах и иенах, открытых на 10 марта, не меняются.