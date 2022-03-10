https://ria.ru/20220310/tsb-1777526523.html

ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября

ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября - РИА Новости, 10.03.2022

ЦБ ввел временный порядок по наличной валюте для бизнеса по 10 сентября

Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой для юрлиц и ИП, правила действуют с 10 марта по 10 сентября. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:43

2022-03-10T17:43

2022-03-10T18:51

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России сообщил о введении временного порядка операций с наличной валютой для юрлиц и ИП, правила действуют с 10 марта по 10 сентября.Так, предприниматели-резиденты в этот период смогут получать наличные доллары, евро, фунты и иены только на оплату расходов в загранкомандировках в пределах пяти тысяч долларов.Указано, что в особых случаях регулятор может увеличить эту сумму по запросу банка.Другие валюты можно получать без ограничений по курсу на день выдачи на предусмотренных законом основаниях.Остальные валюты они смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу.Банк России подчеркнул, что прочие условия депозитов и счетов в долларах, евро, фунтах и иенах, открытых на 10 марта, не меняются.

https://ria.ru/20220309/sberbank-1777200688.html

https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)