https://ria.ru/20220310/transport-1777487504.html

Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли

Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли - РИА Новости, 10.03.2022

Правительство внесло в Госдуму проект о поддержке транспортной отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли, предложенные меры касаются гражданской авиации, морского и внутреннего водного... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:33

2022-03-10T15:33

2022-03-10T15:33

экономика

правительство рф

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о поддержке транспортной отрасли, предложенные меры касаются гражданской авиации, морского и внутреннего водного транспорта, а также железнодорожного и автомобильного транспорта, столкнувшегося с санкционным давлением западных стран, сообщили в пресс-службе кабмина.Изменения позволят обеспечить бесперебойную работу транспортной отрасли, отметили в пресс-службе. "В документе прописаны нормы, позволяющие регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Эта мера поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и даст возможность эксплуатировать их на внутренних линиях", - говорится в сообщении.Также правительство получит право ограничивать заход иностранных морских судов из перечня недружественных стран в российские порты и на внутренние водные пути. Кроме того, законопроектом предусмотрена отсрочка проведения сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, что позволит компаниям перераспределить финансовые средства в текущих условиях.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, правительство рф, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии