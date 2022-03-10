https://ria.ru/20220310/tovary-1777520061.html

Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России

Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России - РИА Новости, 10.03.2022

Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России

Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:19

2022-03-10T17:19

2022-03-10T17:44

общество

санкции

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364321_0:87:2547:1520_1920x0_80_0_0_d712bab0e70da8b9545d799d48bcf463.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг."Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет", - сказал он на совещании с кабмином.

https://ria.ru/20220310/tseny-1777396094.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкции, россия, владимир путин