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Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России
Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России - РИА Новости, 10.03.2022
Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России
Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:19
2022-03-10T17:44
общество
санкции
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг."Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет", - сказал он на совещании с кабмином.
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общество, санкции, россия, владимир путин
17:19 10.03.2022 (обновлено: 17:44 10.03.2022)
 
Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России

Президент Путин отметил повышение спроса на отдельные группы товаров в России

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время совещания
Президент России Владимир Путин во время совещания - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин во время совещания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг.
"Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет", - сказал он на совещании с кабмином.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 07:33
Володин исключил возможность дефицита товаров
 
ОбществоСанкцииРоссияВладимир Путин
 
 
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