https://ria.ru/20220310/tovary-1777520061.html
Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России
Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России - РИА Новости, 10.03.2022
Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России
Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:19
2022-03-10T17:19
2022-03-10T17:44
общество
санкции
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг."Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет", - сказал он на совещании с кабмином.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777396094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкции, россия, владимир путин
17:19 10.03.2022 (обновлено: 17:44 10.03.2022)
Путин прокомментировал рост спроса на отдельные товары в России
Президент Путин отметил повышение спроса на отдельные группы товаров в России
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Спрос на отдельные виды товаров повышается, но сомнений, что эти вопросы будут решены, нет, заявил президент России Владимир Путин в четверг.
"Ясно, что в такие моменты повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы, и постепенно люди сориентируется, поймут, что никаких событий, которые мы не могли бы закрыть, решить, просто нет", - сказал он на совещании с кабмином.