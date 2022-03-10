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https://ria.ru/20220310/toplivo-1777543401.html
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак
Правительство России уделят большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках, сообщил... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:54
2022-03-10T18:54
бензин
экономика
россия
аи-92
аи-95
топливо
нефть
александр новак
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России уделят большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках, сообщил вице-премьер Александр Новак."Мы строго следим за тем, чтобы цены на нефтепродукты на розничном рынке в настоящее время не росли, несмотря на рост цен на мировых рынках. Работает механизм демпфера, который позволяет нам демпфировать эти колебания и таким образом удерживать цены. На оптовом рынке при этом мы наблюдаем снижение цен на бензины и дизель", – приведены слова вице-премьера в сообщении правительства.Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее в четверг сообщил, что ведомство видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%. На текущей неделе снижение биржевых цен продолжилось.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777435116.html
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бензин, экономика, россия, аи-92, аи-95, топливо, нефть, александр новак
18:54 10.03.2022
 
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак

Вице-премьер Новак: правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЧеловек заправляет автомобиль на автозаправочной станции сети "Роснефть" в Тамбове
Человек заправляет автомобиль на автозаправочной станции сети Роснефть в Тамбове - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Человек заправляет автомобиль на автозаправочной станции сети "Роснефть" в Тамбове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России уделят большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы строго следим за тем, чтобы цены на нефтепродукты на розничном рынке в настоящее время не росли, несмотря на рост цен на мировых рынках. Работает механизм демпфера, который позволяет нам демпфировать эти колебания и таким образом удерживать цены. На оптовом рынке при этом мы наблюдаем снижение цен на бензины и дизель", – приведены слова вице-премьера в сообщении правительства.
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Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее в четверг сообщил, что ведомство видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.
Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%. На текущей неделе снижение биржевых цен продолжилось.
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БензинЭкономикаРоссияАИ-92АИ-95ТопливоНефтьАлександр Новак
 
 
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