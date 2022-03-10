https://ria.ru/20220310/toplivo-1777543401.html

Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак

Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак - РИА Новости, 10.03.2022

Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак

Правительство России уделят большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках, сообщил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:54

2022-03-10T18:54

2022-03-10T18:54

бензин

экономика

россия

аи-92

аи-95

топливо

нефть

александр новак

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России уделят большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках, сообщил вице-премьер Александр Новак."Мы строго следим за тем, чтобы цены на нефтепродукты на розничном рынке в настоящее время не росли, несмотря на рост цен на мировых рынках. Работает механизм демпфера, который позволяет нам демпфировать эти колебания и таким образом удерживать цены. На оптовом рынке при этом мы наблюдаем снижение цен на бензины и дизель", – приведены слова вице-премьера в сообщении правительства.Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее в четверг сообщил, что ведомство видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%. На текущей неделе снижение биржевых цен продолжилось.

https://ria.ru/20220310/tseny-1777435116.html

https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бензин, экономика, россия, аи-92, аи-95, топливо, нефть, александр новак