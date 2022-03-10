https://ria.ru/20220310/toplivo-1777543401.html
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак
Правительство России уделят большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках, сообщил... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:54
2022-03-10T18:54
2022-03-10T18:54
бензин
экономика
россия
аи-92
аи-95
топливо
нефть
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764791_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_e51c9ad1166aa02ef42c3657da891394.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правительство России уделят большое внимание стабильности розничных цен на топливо в стране, чтобы они не росли вслед за ценами на мировых рынках, сообщил вице-премьер Александр Новак."Мы строго следим за тем, чтобы цены на нефтепродукты на розничном рынке в настоящее время не росли, несмотря на рост цен на мировых рынках. Работает механизм демпфера, который позволяет нам демпфировать эти колебания и таким образом удерживать цены. На оптовом рынке при этом мы наблюдаем снижение цен на бензины и дизель", – приведены слова вице-премьера в сообщении правительства.Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее в четверг сообщил, что ведомство видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо в России после падения оптовых.Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 - на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%. На текущей неделе снижение биржевых цен продолжилось.
https://ria.ru/20220310/tseny-1777435116.html
https://ria.ru/20220202/benzin-1770510780.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764791_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_5e1345a6de94ee0c56f090494ff461ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, экономика, россия, аи-92, аи-95, топливо, нефть, александр новак
Правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли, заявил Новак
Вице-премьер Новак: правительство следит, чтобы цены на топливо в России не росли