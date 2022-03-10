https://ria.ru/20220310/tomsk-1777410934.html

Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей"

Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей" - РИА Новости, 10.03.2022

Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей"

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся новые "окна... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:04

2022-03-10T10:04

2022-03-10T10:04

экономика

технологии

япония

россия

южная корея

газпром

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ТОМСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся новые "окна возможностей"."Страна отлично знает, что мы в Томской области начали заниматься импортозамещением еще в 2013 году, когда это еще не было модным, важным и необходимым. Начав с "Газпрома", затем мы подписали дорожные карты с руководителями многих крупнейших российских бизнес-компаний. Сегодня томские заводы и наукоемкие предприятия успешно участвуют в импортозамещении, пополняя бюджеты области, предприятий и семей работников. Но время санкций открывает новые "окна возможностей". Давайте помогать нашему бизнесу находить эти "окна", - сказал Жвачкин на аппаратном совещании в обладминистрации.Глава региона также поручил инвестиционному и экономическому блоку администрации помочь томским экспортерам в поисках новых рынков продукции и технологий."Анализ внешнеэкономической деятельности региона показал, что томские экспортеры не так уж много потеряют от закрытия европейских рынков. Только 7,5% экспортных поставок томичей приходилось на Европу, Северную Америку, Японию и Южную Корею. Наш главный рынок – это Средняя и Восточная Азия, и мы должны только наращивать там свое присутствие", - отметил губернатор.Жвачкин подчеркнул, что именно по этой причине имеет все шансы на успех проект строительства в Томске межуниверситетского кампуса."Томск как университетский город всегда был ориентирован на обучение молодых людей азиатской части России и мира. Поэтому томский кампус остается одним из приоритетных проектов для правительства и сегодня. Но нам нужно набирать скорость в реализации этого проекта №1", - сказал он.

https://ria.ru/20220302/dorogi-1776050522.html

япония

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, япония, россия, южная корея, газпром