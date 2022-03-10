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Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей"
Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей" - РИА Новости, 10.03.2022
Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей"
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся новые "окна... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:04
2022-03-10T10:04
экономика
технологии
япония
россия
южная корея
газпром
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ТОМСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся новые "окна возможностей"."Страна отлично знает, что мы в Томской области начали заниматься импортозамещением еще в 2013 году, когда это еще не было модным, важным и необходимым. Начав с "Газпрома", затем мы подписали дорожные карты с руководителями многих крупнейших российских бизнес-компаний. Сегодня томские заводы и наукоемкие предприятия успешно участвуют в импортозамещении, пополняя бюджеты области, предприятий и семей работников. Но время санкций открывает новые "окна возможностей". Давайте помогать нашему бизнесу находить эти "окна", - сказал Жвачкин на аппаратном совещании в обладминистрации.Глава региона также поручил инвестиционному и экономическому блоку администрации помочь томским экспортерам в поисках новых рынков продукции и технологий."Анализ внешнеэкономической деятельности региона показал, что томские экспортеры не так уж много потеряют от закрытия европейских рынков. Только 7,5% экспортных поставок томичей приходилось на Европу, Северную Америку, Японию и Южную Корею. Наш главный рынок – это Средняя и Восточная Азия, и мы должны только наращивать там свое присутствие", - отметил губернатор.Жвачкин подчеркнул, что именно по этой причине имеет все шансы на успех проект строительства в Томске межуниверситетского кампуса."Томск как университетский город всегда был ориентирован на обучение молодых людей азиатской части России и мира. Поэтому томский кампус остается одним из приоритетных проектов для правительства и сегодня. Но нам нужно набирать скорость в реализации этого проекта №1", - сказал он.
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экономика, технологии, япония, россия, южная корея, газпром
10:04 10.03.2022
 
Томский губернатор поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей"

Томский губернатор Жвачкин поручил помочь бизнесу найти "окно возможностей"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Читать ria.ru в
ТОМСК, 10 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям помочь местным экспортерам выйти на новые рынки и найти открывшиеся новые "окна возможностей".
"Страна отлично знает, что мы в Томской области начали заниматься импортозамещением еще в 2013 году, когда это еще не было модным, важным и необходимым. Начав с "Газпрома", затем мы подписали дорожные карты с руководителями многих крупнейших российских бизнес-компаний. Сегодня томские заводы и наукоемкие предприятия успешно участвуют в импортозамещении, пополняя бюджеты области, предприятий и семей работников. Но время санкций открывает новые "окна возможностей". Давайте помогать нашему бизнесу находить эти "окна", - сказал Жвачкин на аппаратном совещании в обладминистрации.
Глава региона также поручил инвестиционному и экономическому блоку администрации помочь томским экспортерам в поисках новых рынков продукции и технологий.
"Анализ внешнеэкономической деятельности региона показал, что томские экспортеры не так уж много потеряют от закрытия европейских рынков. Только 7,5% экспортных поставок томичей приходилось на Европу, Северную Америку, Японию и Южную Корею. Наш главный рынок – это Средняя и Восточная Азия, и мы должны только наращивать там свое присутствие", - отметил губернатор.
Жвачкин подчеркнул, что именно по этой причине имеет все шансы на успех проект строительства в Томске межуниверситетского кампуса.
"Томск как университетский город всегда был ориентирован на обучение молодых людей азиатской части России и мира. Поэтому томский кампус остается одним из приоритетных проектов для правительства и сегодня. Но нам нужно набирать скорость в реализации этого проекта №1", - сказал он.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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ЭкономикаТехнологииЯпонияРоссияЮжная КореяГазпром
 
 
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