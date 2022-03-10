https://ria.ru/20220310/tishina-1777571906.html
Россия с 10.00 11 марта объявляет "режим тишины" на Украине
Россия с 10.00 11 марта объявляет "режим тишины" на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Россия с 10.00 11 марта объявляет "режим тишины" на Украине
Россия с 10.00 мск 11 марта снова объявляет режим тишины для выхода мирных граждан из украинских городов, сообщили в четверг в межведомственном координационном... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T23:43
2022-03-10T23:43
2022-03-10T23:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сумы
чернигов
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия с 10.00 мск 11 марта снова объявляет режим тишины для выхода мирных граждан из украинских городов, сообщили в четверг в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.Как отметили в штабе, несмотря на неоднократные срывы Украиной эвакуации мирного населения и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в ряде населенных пунктов, а также учитывая ухудшающуюся гуманитарную ситуацию, "в целях обеспечения безопасности мирных граждан с 10.00 мск 11 марта 2022 года Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта)".Коридоры будут открыты из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам.Москва и Киев устанавливают непрерывную оперативную связь 11 марта с 9:00 мск для облегчения процесса эвакуации населения, сообщили в четверг в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине."С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 9:00 (мск) 11 марта 2022 года установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации мирного населения и иностранных граждан и фактическом начале "режима тишины", - говорится в сообщении.Добавляется, что данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до всех заинтересованных сторон и других международных организаций, в первую очередь Международного Комитета Красного Креста, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.Порядок пропуска гуманитарных колонн на Украине ужесточат, чтобы исключить сбор разведывательных данных о расположении подразделений российской армии, заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.Как сообщил МКШ, часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на Украине на двух маршрутах в четверг была заменена на сотрудников СБУ, которые собирали информацию о расположении подразделений российской армии, попытка передать разведывательные сведения из городов Энергодар и Сумы была пресечена.Подчеркивается, что с целью устранения провокаций представление указанных документов, начиная с пятницы, становится обязательным."Обращаем внимание, что с целью исключения сбора разведывательных данных о расположении подразделений Вооруженных Сил России каждая колонна будет проверяться на наличие средств связи и коммуникации. Телефоны и другие средства коммуникации разрешается иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста, остальным должностным лицам любые технические средства коммуникации запрещены, в случае обнаружения таковых, они подлежат изъятию", - указывается в заявлении.
https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумы, чернигов, украина, ситуация в днр и лнр
23:43 10.03.2022 (обновлено: 23:52 10.03.2022)
Россия с 10.00 11 марта объявляет "режим тишины" на Украине
Гумштаб: Россия с 10.00 11 марта снова объявляет "режим тишины" на Украине для эвакуации
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия с 10.00 мск 11 марта снова объявляет режим тишины для выхода мирных граждан из украинских городов, сообщили в четверг в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
Как отметили в штабе, несмотря на неоднократные срывы Украиной
эвакуации мирного населения и иностранных граждан, насильно удерживаемых националистами в ряде населенных пунктов, а также учитывая ухудшающуюся гуманитарную ситуацию, "в целях обеспечения безопасности мирных граждан с 10.00 мск 11 марта 2022 года Российская Федерация
объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта)".
Коридоры будут открыты из Киева, Чернигова
, Сум
, Харькова
, Мариуполя
по нескольким маршрутам.
Москва
и Киев
устанавливают непрерывную оперативную связь 11 марта с 9:00 мск для облегчения процесса эвакуации населения, сообщили в четверг в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине.
"С целью практической реализации мероприятий по эвакуации мирного населения и иностранных граждан по согласованным маршрутам в ходе проведения гуманитарной операции с 9:00 (мск) 11 марта 2022 года установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации мирного населения и иностранных граждан и фактическом начале "режима тишины", - говорится в сообщении.
Добавляется, что данное срочное заявление подлежит немедленному опубликованию и доведению до всех заинтересованных сторон и других международных организаций, в первую очередь Международного Комитета Красного Креста, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая средства массовой информации.
Порядок пропуска гуманитарных колонн на Украине ужесточат, чтобы исключить сбор разведывательных данных о расположении подразделений российской армии, заявил межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине.
Как сообщил МКШ, часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн на Украине на двух маршрутах в четверг была заменена на сотрудников СБУ
, которые собирали информацию о расположении подразделений российской армии, попытка передать разведывательные сведения из городов Энергодар
и Сумы была пресечена.
"Предупреждаем украинскую сторону, что в дальнейшем гуманитарные колонны будут пропускаться только после заблаговременного предоставления списков автомобильного транспорта и должностных лиц, сопровождающих гуманитарные колонны, в том числе водителей, по следующей форме: номер по порядку, марка транспортного средства, регистрационный номер, Ф.И.О., номер паспорта, гражданство, для водителей – номер водительского удостоверения с указанием разрешенных категорий транспортных средств", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что с целью устранения провокаций представление указанных документов, начиная с пятницы, становится обязательным.
"Обращаем внимание, что с целью исключения сбора разведывательных данных о расположении подразделений Вооруженных Сил России каждая колонна будет проверяться на наличие средств связи и коммуникации. Телефоны и другие средства коммуникации разрешается иметь только представителям Международного Комитета Красного Креста, остальным должностным лицам любые технические средства коммуникации запрещены, в случае обнаружения таковых, они подлежат изъятию", - указывается в заявлении.