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https://ria.ru/20220310/tesla-1777387162.html
Tesla оставит зарплату украинским сотрудникам, призванным на службу
Tesla оставит зарплату украинским сотрудникам, призванным на службу - РИА Новости, 10.03.2022
Tesla оставит зарплату украинским сотрудникам, призванным на службу
Американская компания Tesla пообещала выплату зарплат как минимум в течение трех месяцев украинским сотрудникам, которые будут призваны на родину для участия в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T01:56
2022-03-10T01:56
владимир путин
россия
африка
киев
вооруженные силы рф
оон
tesla motors
в мире
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская компания Tesla пообещала выплату зарплат как минимум в течение трех месяцев украинским сотрудникам, которые будут призваны на родину для участия в боевых действиях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо компании.Отмечается, что это письменное заявление компания разослала своим украинским сотрудникам в Европе, Ближнем Востоке и Африке.По истечении этих трех месяцев компания примет дальнейшие решения о выплатах в соответствии с развитием ситуации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220310/pomosch-1777386385.html
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владимир путин, россия, африка, киев, вооруженные силы рф, оон, tesla motors, в мире, украина
01:56 10.03.2022
 
Tesla оставит зарплату украинским сотрудникам, призванным на службу

CNBC: Tesla оставит зарплату украинским сотрудникам, призванным для участиях в боях

© AP Photo / John LocherВывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / John Locher
Вывеска завода Tesla Gigafactory в штате Невада. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Американская компания Tesla пообещала выплату зарплат как минимум в течение трех месяцев украинским сотрудникам, которые будут призваны на родину для участия в боевых действиях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на письмо компании.

"Украинские сотрудники Tesla, которых попросят вернуться, чтобы защищать свою страну, будут получать зарплату как минимум в течение трех месяцев", — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что это письменное заявление компания разослала своим украинским сотрудникам в Европе, Ближнем Востоке и Африке.
По истечении этих трех месяцев компания примет дальнейшие решения о выплатах в соответствии с развитием ситуации на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.
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Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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