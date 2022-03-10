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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/terakt-1777498886.html
В ДНР предотвратили теракт
В ДНР предотвратили теракт - РИА Новости, 10.03.2022
В ДНР предотвратили теракт
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что спецслужбы республики предотвратили теракт. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:12
2022-03-10T17:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
служба безопасности украины
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что спецслужбы республики предотвратили теракт."В Донецке задержан гражданин Украины Назаренко Дмитрий Анатольевич, 1979 года рождения, который причастен к диверсионно-террористической деятельности СБУ на территории ДНР", — говорится в сообщении.Кроме того, в своем телеграм-канале штаб отметил, что фиксирует большое количество попыток украинских националистов покинуть зону спецоперации под видом мирных жителей, и призвал граждан республики проявлять бдительность. Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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в мире, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр
16:12 10.03.2022 (обновлено: 17:17 10.03.2022)
 
В ДНР предотвратили теракт

В ДНР заявили о предотвращении теракта и задержании готовившего его гражданина Украины

© Telegram-канал официального сайта ДНРОперация по предотвращению теракта в Донецке. Кадр видео
Операция по предотвращению теракта в Донецке. Кадр видео
© Telegram-канал официального сайта ДНР
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что спецслужбы республики предотвратили теракт.
Донецке задержан гражданин Украины Назаренко Дмитрий Анатольевич, 1979 года рождения, который причастен к диверсионно-террористической деятельности СБУ на территории ДНР", — говорится в сообщении.
Кроме того, в своем телеграм-канале штаб отметил, что фиксирует большое количество попыток украинских националистов покинуть зону спецоперации под видом мирных жителей, и призвал граждан республики проявлять бдительность.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 11:18
ВСУ готовят теракты в крупных городах в Донбассе, заявили в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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