https://ria.ru/20220310/terakt-1777498886.html

В ДНР предотвратили теракт

В ДНР предотвратили теракт - РИА Новости, 10.03.2022

В ДНР предотвратили теракт

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что спецслужбы республики предотвратили теракт. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:12

2022-03-10T16:12

2022-03-10T17:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 мар — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что спецслужбы республики предотвратили теракт."В Донецке задержан гражданин Украины Назаренко Дмитрий Анатольевич, 1979 года рождения, который причастен к диверсионно-террористической деятельности СБУ на территории ДНР", — говорится в сообщении.Кроме того, в своем телеграм-канале штаб отметил, что фиксирует большое количество попыток украинских националистов покинуть зону спецоперации под видом мирных жителей, и призвал граждан республики проявлять бдительность. Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220224/mariupol-1774692507.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр