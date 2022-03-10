https://ria.ru/20220310/tekhnika-1777508091.html

Украина размещала боевую технику в жилом секторе Мариуполя, заявил очевидец

Украина размещала боевую технику в жилом секторе Мариуполя, заявил очевидец - РИА Новости, 10.03.2022

Украина размещала боевую технику в жилом секторе Мариуполя, заявил очевидец

Украинские военные размещали боевую технику в жилом секторе Мариуполя, рассказала РИА Новости в четверг жительница города. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:43

2022-03-10T16:43

2022-03-10T16:47

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БЕЗЫМЕННОЕ (ДНР), 10 мар - РИА Новости. Украинские военные размещали боевую технику в жилом секторе Мариуполя, рассказала РИА Новости в четверг жительница города."Ставили на нашей улице, да, во дворе одном", - сказала она, отвечая на вопрос, размещают ли украинские войска военную технику в жилых кварталах города.Собеседница агентства сообщила также, что украинские власти не информировали их об открытии гуманитарных коридоров, по которым можно безопасно выйти из города. "Ничего не слышали, у нас не было ни света, ни воды, ни связи, ни телефона. У нас никаких новостей. О коридорах я не слышала, не знаю", - сказал она.По словам женщины, ее вывели из города военные ДНР. "Сначала они (военные - ред.) ночевали у нас в гараже, а потом утром нас забрали, вывели, по кладбищу бежали, я с тремя детьми и с мужем, а потом мы там пересиживали, потом на автобусе ", - сообщила она.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/mariupol-1777491005.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь