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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220310/svalka-1777512558.html
Количество незаконных свалок в МО сократилось на 60%
Количество незаконных свалок в МО сократилось на 60% - РИА Новости, 10.03.2022
Количество незаконных свалок в МО сократилось на 60%
В Московской области количество незаконных свалок строительного мусора сократилось на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением отходов. Об РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:57
2022-03-10T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Московской области количество незаконных свалок строительного мусора сократилось на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением отходов. Об этом сообщил телеканал "360".С прошлого года для перевозок большого количества строительного мусора в регионе нужно получить специальное разрешение – оно необходимо, если при строительстве или ремонте образовалось свыше 50 кубометров отходов."Более двух тысяч цифровых разрешений на транспортировку строительных отходов уже выдали на портале госуслуг Подмосковья", – отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Разрешение выдают на сайте "Госуслуги". Услугой могут воспользоваться юридические лица и предприниматели: застройщики, транспортные и управляющие организации.
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московская область (подмосковье)
16:57 10.03.2022
 

Количество незаконных свалок в МО сократилось на 60%

© РИА Новости / Лаура Коробкова / Перейти в фотобанкНесанкционированная свалка
Несанкционированная свалка - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Лаура Коробкова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Московской области количество незаконных свалок строительного мусора сократилось на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением отходов. Об этом сообщил телеканал "360".
С прошлого года для перевозок большого количества строительного мусора в регионе нужно получить специальное разрешение – оно необходимо, если при строительстве или ремонте образовалось свыше 50 кубометров отходов.
"Более двух тысяч цифровых разрешений на транспортировку строительных отходов уже выдали на портале госуслуг Подмосковья", – отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Разрешение выдают на сайте "Госуслуги". Услугой могут воспользоваться юридические лица и предприниматели: застройщики, транспортные и управляющие организации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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