https://ria.ru/20220310/svalka-1777512558.html

Количество незаконных свалок в МО сократилось на 60%

Количество незаконных свалок в МО сократилось на 60% - РИА Новости, 10.03.2022

Количество незаконных свалок в МО сократилось на 60%

В Московской области количество незаконных свалок строительного мусора сократилось на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением отходов. Об РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:57

2022-03-10T16:57

2022-03-10T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758771355_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_b3d80b5bd3668eac096bc237f4f9bac9.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Московской области количество незаконных свалок строительного мусора сократилось на 61% после внедрения системы цифрового контроля за перемещением отходов. Об этом сообщил телеканал "360".С прошлого года для перевозок большого количества строительного мусора в регионе нужно получить специальное разрешение – оно необходимо, если при строительстве или ремонте образовалось свыше 50 кубометров отходов."Более двух тысяч цифровых разрешений на транспортировку строительных отходов уже выдали на портале госуслуг Подмосковья", – отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Разрешение выдают на сайте "Госуслуги". Услугой могут воспользоваться юридические лица и предприниматели: застройщики, транспортные и управляющие организации.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)