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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220310/suzdalfest-1777467784.html
Объявлены участники питчинга "Союзмультфильма" и "Суздальфеста"
Объявлены участники питчинга "Союзмультфильма" и "Суздальфеста" - РИА Новости, 10.03.2022
Объявлены участники питчинга "Союзмультфильма" и "Суздальфеста"
Объявлены восемь проектов, авторы которых приглашаются в Суздаль для участия в питчинге "Союзмультфильма" и "Суздальфеста", сообщает пресс-служба студии. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:34
2022-03-10T15:34
культура
новости культуры
союзмультфильм
суздаль
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объявлены восемь проектов, авторы которых приглашаются в Суздаль для участия в питчинге "Союзмультфильма" и "Суздальфеста", сообщает пресс-служба студии.Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли режиссер анимационного кино Алексей Алексеев, режиссер и художник анимационного кино Дмитрий Наумов, продюсер анимационного кино Ольга Печенкова и другие."Они выбрали восемь лучших проектов, авторы которых приглашаются в Суздаль для участия в питчинге", — добавляется в пресс-релизе.Лучшими проектами, по мнению жюри, стали "Animetro" Натальи Грофпель, "Dark Sight" Александры Домниной, "Лодочник" Данила Стрижова, "Мамы" Анны Исаковой, "Метро уродов" Маргариты Углевой, "Человек, который провожал поезда" Андрея Ткачева, "Этаж" Александры Васильевой и "Я там была. Ну, в том дворе" Яны Есипович.Авторам отобранных работ предстоит очная защита своих идей перед участниками фестиваля и членами художественного совета студии "Союзмультфильм". Победитель питчинга получит возможность реализовать свой проект в стенах анимационной студии.По словам организаторов, цель мероприятия не только выявление перспективных анимационных проектов для сценарно-художественной разработки в "Союзмультфильме", но и "поощрение авторов и творческих коллективов к созданию актуальных анимационных фильмов и сериалов". Куратором питчинга выступила киновед Алена Сычева.
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новости культуры, союзмультфильм, суздаль, кино и сериалы
15:34 10.03.2022
 
Объявлены участники питчинга "Союзмультфильма" и "Суздальфеста"

Восемь режиссеров анимации станут участниками питчинга "Союзмультфильма" и "Суздальфеста"

© Фото : ООО "Кинокомпания "Мастер-Фильм"Плакат фестиваля анимационного кино "Суздальфест-2022"
Плакат фестиваля анимационного кино Суздальфест-2022 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : ООО "Кинокомпания "Мастер-Фильм"
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объявлены восемь проектов, авторы которых приглашаются в Суздаль для участия в питчинге "Союзмультфильма" и "Суздальфеста", сообщает пресс-служба студии.
"Суздальский питчинг проводится оргкомитетом смотра вместе с киностудией "Союзмультфильм" уже в пятый раз. В этом году организаторы принимали на рассмотрение проекты авторских анимационных короткометражных фильмов без ограничения возрастной категории", — говорится в сообщении.
Проекты оценивало жюри, в состав которого вошли режиссер анимационного кино Алексей Алексеев, режиссер и художник анимационного кино Дмитрий Наумов, продюсер анимационного кино Ольга Печенкова и другие.
"Они выбрали восемь лучших проектов, авторы которых приглашаются в Суздаль для участия в питчинге", — добавляется в пресс-релизе.
Лучшими проектами, по мнению жюри, стали "Animetro" Натальи Грофпель, "Dark Sight" Александры Домниной, "Лодочник" Данила Стрижова, "Мамы" Анны Исаковой, "Метро уродов" Маргариты Углевой, "Человек, который провожал поезда" Андрея Ткачева, "Этаж" Александры Васильевой и "Я там была. Ну, в том дворе" Яны Есипович.
Авторам отобранных работ предстоит очная защита своих идей перед участниками фестиваля и членами художественного совета студии "Союзмультфильм". Победитель питчинга получит возможность реализовать свой проект в стенах анимационной студии.
По словам организаторов, цель мероприятия не только выявление перспективных анимационных проектов для сценарно-художественной разработки в "Союзмультфильме", но и "поощрение авторов и творческих коллективов к созданию актуальных анимационных фильмов и сериалов". Куратором питчинга выступила киновед Алена Сычева.
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