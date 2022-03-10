https://ria.ru/20220310/subsidii-1777488652.html
Подмосковье оставляет все субсидии для поддержки местного бизнеса
Подмосковье оставляет все субсидии для поддержки местного бизнеса - РИА Новости, 10.03.2022
Подмосковье оставляет все субсидии для поддержки местного бизнеса
В Подмосковье сохраняются все субсидии, направленные на поддержку местного бизнеса, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:39
2022-03-10T15:39
2022-03-10T15:39
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Подмосковье сохраняются все субсидии, направленные на поддержку местного бизнеса, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе пленарной дискуссии на Втором Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес"."Мы оставляем все субсидии, которые предоставляются на приобретение оборудования, на приобретение оборудования в лизинг. Мы субсидируем 50% стоимости приобретаемого оборудования, 70% стоимости первого лизингового платежа. Это именно наши областные меры поддержки… мы запустили в том году меры поддержки по выходу на маркетплейсы, когда был ковид и весь бизнес ушёл на электронную торговлю, и это было важно", - сказала Зиновьева.Министр отметила, что также остаются субсидии части процентной ставки по кредиту и программы займов для малого бизнеса.
https://ria.ru/20220304/biznes-1776529732.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье)