https://ria.ru/20220310/subsidii-1777488652.html

Подмосковье оставляет все субсидии для поддержки местного бизнеса

Подмосковье оставляет все субсидии для поддержки местного бизнеса - РИА Новости, 10.03.2022

Подмосковье оставляет все субсидии для поддержки местного бизнеса

В Подмосковье сохраняются все субсидии, направленные на поддержку местного бизнеса, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:39

2022-03-10T15:39

2022-03-10T15:39

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. В Подмосковье сохраняются все субсидии, направленные на поддержку местного бизнеса, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе пленарной дискуссии на Втором Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес"."Мы оставляем все субсидии, которые предоставляются на приобретение оборудования, на приобретение оборудования в лизинг. Мы субсидируем 50% стоимости приобретаемого оборудования, 70% стоимости первого лизингового платежа. Это именно наши областные меры поддержки… мы запустили в том году меры поддержки по выходу на маркетплейсы, когда был ковид и весь бизнес ушёл на электронную торговлю, и это было важно", - сказала Зиновьева.Министр отметила, что также остаются субсидии части процентной ставки по кредиту и программы займов для малого бизнеса.

https://ria.ru/20220304/biznes-1776529732.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, московская область (подмосковье)