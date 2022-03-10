https://ria.ru/20220310/ssha-1777520244.html
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин
США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:20
2022-03-10T17:20
2022-03-10T17:27
сша
владимир путин
россия
в мире
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ Владимир Путин."Поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население", - сказал он на совещании с членами правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, россия, в мире, экономика, цены на нефть
17:20 10.03.2022 (обновлено: 17:27 10.03.2022)
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин
Президент Путин заявил, что США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией