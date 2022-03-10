https://ria.ru/20220310/ssha-1777520244.html

США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин

США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022

США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин

США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:20

2022-03-10T17:20

2022-03-10T17:27

сша

владимир путин

россия

в мире

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ Владимир Путин."Поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население", - сказал он на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20220310/resursy-1777519835.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, владимир путин, россия, в мире, экономика, цены на нефть