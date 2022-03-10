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США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин - РИА Новости, 10.03.2022
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин
США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:20
2022-03-10T17:27
сша
владимир путин
россия
в мире
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ Владимир Путин."Поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население", - сказал он на совещании с членами правительства.
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сша, владимир путин, россия, в мире, экономика, цены на нефть
17:20 10.03.2022 (обновлено: 17:27 10.03.2022)
 
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, заявил Путин

Президент Путин заявил, что США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США пытаются обмануть свое собственное население, прикрываясь Россией, поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Поставки российской нефти, скажем, на американский рынок не превышают 3%. Это ничтожно малая величина. А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин: Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас
Вчера, 17:18
Путин объяснил рост цен на энергоресурсы в западных странах
 
СШАВладимир ПутинРоссияВ миреЭкономикаЦены на нефть
 
 
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