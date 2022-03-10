16:47 10.03.2022 (обновлено: 21:04 10.03.2022)
В Китае заявили о безвыходном положении США
China Daily предупредил США о проблемах с потенциальным импортом нефти из Венесуэлы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАмериканский флаг на здании посольства США в Женеве
Американский флаг на здании посольства США в Женеве
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. После введения эмбарго на российские энергоносители Вашингтон столкнулся с резким ростом цен на нефть, а поиск другой страны-экспортера на замену России станет для Белого дома проблемой, пишет китайский новостной портал China Daily.
"Администрации Байдена будет непросто сделать это. Что еще хуже, не за горами промежуточные выборы, и обвинения в беспомощности — это последнее, что команда президента хочет сейчас услышать", — говорится в материале.
По мнению автора публикации, наиболее перспективным вариантом для Соединенных Штатов выглядят поставки нефти из Венесуэлы. Однако здесь есть несколько сложностей, уточнил он. Южноамериканское государство не добывает горючего ископаемого в должном объеме, чтобы полностью возместить потерю российского экспорта.
Трудности могут возникнуть и из-за внешней политики США. Предшественник президента США Джо Байдена Дональд Трамп ввел санкции против официального Каракаса. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро просит отмены ограничений и открыто поддерживает Россию, отметили китайцы.
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"Иран имеет сопоставимые с Россией мощности по добыче нефти, он подвергся разрушительным санкциям со стороны Запада во главе с США", — отмечается в статье.
Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Президент признал, что из-за санкций против России цены на бензин в США будут расти. При этом они уже достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей. — Прим. ред.) за галлон (3,785 литра. — Прим. ред.).
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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