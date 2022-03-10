https://ria.ru/20220310/ssha-1777509407.html

В Китае заявили о безвыходном положении США

В Китае заявили о безвыходном положении США - РИА Новости, 10.03.2022

В Китае заявили о безвыходном положении США

После введения эмбарго на российские энергоносители Вашингтон столкнулся с резким ростом цен на нефть, а поиск другой страны-экспортера на замену России станет... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:47

2022-03-10T16:47

2022-03-10T21:04

цены на нефть

джо байден

николас мадуро

россия

иран

сша

санкции в отношении россии

венесуэла

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. После введения эмбарго на российские энергоносители Вашингтон столкнулся с резким ростом цен на нефть, а поиск другой страны-экспортера на замену России станет для Белого дома проблемой, пишет китайский новостной портал China Daily.По мнению автора публикации, наиболее перспективным вариантом для Соединенных Штатов выглядят поставки нефти из Венесуэлы. Однако здесь есть несколько сложностей, уточнил он. Южноамериканское государство не добывает горючего ископаемого в должном объеме, чтобы полностью возместить потерю российского экспорта.Трудности могут возникнуть и из-за внешней политики США. Предшественник президента США Джо Байдена Дональд Трамп ввел санкции против официального Каракаса. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро просит отмены ограничений и открыто поддерживает Россию, отметили китайцы."Иран имеет сопоставимые с Россией мощности по добыче нефти, он подвергся разрушительным санкциям со стороны Запада во главе с США", — отмечается в статье.Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Президент признал, что из-за санкций против России цены на бензин в США будут расти. При этом они уже достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей. — Прим. ред.) за галлон (3,785 литра. — Прим. ред.).Как сообщил Bloomberg, представители администрации уже начали переговоры для возвращения Ирана и Венесуэлы на топливный рынок. Однако эта инициатива встречает сопротивление среди американских политиков-республиканцев.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html

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иран

сша

венесуэла

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

цены на нефть, джо байден, николас мадуро, россия, иран, сша, санкции в отношении россии, венесуэла