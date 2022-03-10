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Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила в интервью РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:48
2022-03-10T09:48
2022-03-10T09:48
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила в интервью РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон."Очевидно, что уровень русофобии пока только нарастает, и это вызывает тревогу и волнение за наших соотечественников", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон
Председатель КСОРС Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает