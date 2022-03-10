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Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила в интервью РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:48
2022-03-10T09:48
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила в интервью РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон."Очевидно, что уровень русофобии пока только нарастает, и это вызывает тревогу и волнение за наших соотечественников", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
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сша, россия, в мире
09:48 10.03.2022
 
Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон

Председатель КСОРС Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила в интервью РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон.
"Очевидно, что уровень русофобии пока только нарастает, и это вызывает тревогу и волнение за наших соотечественников", - сказала Брэнсон.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 16:14
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
 
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