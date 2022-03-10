https://ria.ru/20220310/ssha-1777409003.html

Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон

Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022

Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила Брэнсон

Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила в интервью РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:48

2022-03-10T09:48

2022-03-10T09:48

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Уровень русофобии в США пока только нарастает, заявила в интервью РИА Новости председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон."Очевидно, что уровень русофобии пока только нарастает, и это вызывает тревогу и волнение за наших соотечественников", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, в мире