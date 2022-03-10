https://ria.ru/20220310/ssha-1777407711.html

В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон

В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022

В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:35

2022-03-10T09:35

2022-03-10T09:35

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что американские спецслужбы оказывают давление на соотечественников и американцев, выступающих за улучшение и нормализацию отношений с РФ."Мне достоверно известно, что давление на общину со стороны американских спецслужб продолжается, и в первую очередь это касается соотечественников и американцев, которые выступают за нормализацию и улучшение отношений между нашими странами", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия