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В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон
В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022
В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:35
2022-03-10T09:35
2022-03-10T09:35
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что американские спецслужбы оказывают давление на соотечественников и американцев, выступающих за улучшение и нормализацию отношений с РФ."Мне достоверно известно, что давление на общину со стороны американских спецслужб продолжается, и в первую очередь это касается соотечественников и американцев, которые выступают за нормализацию и улучшение отношений между нашими странами", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон
Глава КСОРС Брэнсон: в США давят на тех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что американские спецслужбы оказывают давление на соотечественников и американцев, выступающих за улучшение и нормализацию отношений с РФ.
"Мне достоверно известно, что давление на общину со стороны американских спецслужб продолжается, и в первую очередь это касается соотечественников и американцев, которые выступают за нормализацию и улучшение отношений между нашими странами", - сказала Брэнсон.
Ранее минюст США
сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.