Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/ssha-1777407711.html
В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон
В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон - РИА Новости, 10.03.2022
В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:35
2022-03-10T09:35
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что американские спецслужбы оказывают давление на соотечественников и американцев, выступающих за улучшение и нормализацию отношений с РФ."Мне достоверно известно, что давление на общину со стороны американских спецслужб продолжается, и в первую очередь это касается соотечественников и американцев, которые выступают за нормализацию и улучшение отношений между нашими странами", - сказала Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
https://ria.ru/20220310/ssha-1777405423.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3349eb858232b2b00b8f0b2cff484b9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
09:35 10.03.2022
 
В США давят на тех, кто за налаживание отношений с Россией, заявила Брэнсон

Глава КСОРС Брэнсон: в США давят на тех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что американские спецслужбы оказывают давление на соотечественников и американцев, выступающих за улучшение и нормализацию отношений с РФ.
"Мне достоверно известно, что давление на общину со стороны американских спецслужб продолжается, и в первую очередь это касается соотечественников и американцев, которые выступают за нормализацию и улучшение отношений между нашими странами", - сказала Брэнсон.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 09:15
﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала