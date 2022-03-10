https://ria.ru/20220310/ssha-1777405423.html

﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России

﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России - РИА Новости, 10.03.2022

﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:15

2022-03-10T09:15

2022-03-10T09:15

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.По словам Брэнсон, подобными обвинениями США пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России"."Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777310987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия