https://ria.ru/20220310/ssha-1777405423.html
Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России
Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России - РИА Новости, 10.03.2022
Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:15
2022-03-10T09:15
2022-03-10T09:15
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.По словам Брэнсон, подобными обвинениями США пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России"."Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777310987.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России
Глава КСОРС Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.
Ранее минюст США
сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
"Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ
.
По словам Брэнсон, подобными обвинениями США пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России".
"Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.