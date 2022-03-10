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﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России
﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России - РИА Новости, 10.03.2022
﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:15
2022-03-10T09:15
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.По словам Брэнсон, подобными обвинениями США пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России"."Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.
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в мире, сша, россия
09:15 10.03.2022
 
﻿Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России

Глава КСОРС Брэнсон назвала обвинения в свой адрес частью кампании США против России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон заявила в интервью РИА Новости, что воспринимает обвинения, выдвинутые против нее в США, как часть кампании Вашингтона против России.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 16:14
В МИД назвали обвинения США против председателя КСОРС Брэнсон абсурдными
"Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.
По словам Брэнсон, подобными обвинениями США пытаются "оправдывать свою конфронтационную риторику по отношению к России".
"Особенно сейчас, когда отношения между нашими странами опустились ниже уровня холодной войны прошлого века. Думаю, что на этом и базируется логика принимаемых решений в данной ситуации", - сказала она в беседе с агентством.
 
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