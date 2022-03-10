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Кадыров связал вспышки опасных болезней с деятельностью биолабораторий США
Кадыров связал вспышки опасных болезней с деятельностью биолабораторий США - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров связал вспышки опасных болезней с деятельностью биолабораторий США
Глава Чечни Рамзан Кадыров связал вспышки опасных болезней, происходивших на Украине с 2008 по 2019 годы, с деятельностью там американских биолабораторий. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:13
2022-03-10T09:13
виктория нуланд
владимир путин
донецкая народная республика
сша
россия
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
telegram (приложение)
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров связал вспышки опасных болезней, происходивших на Украине с 2008 по 2019 годы, с деятельностью там американских биолабораторий."Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами и в которых разрабатывалось биологическое оружие. Тот факт, что там вели эксперименты именно с биооружием, подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая выразила опасения, что российские военные могут взять под контроль биологические образцы. Более того, она возложила ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины на... Россию. Цинизм высшей степени", - написал Кадыров в Telegram.По его словам, в лабораториях трудились исключительно американцы либо "одобренные" ими. Глава Чечни отметил, что законодательство США "освобождает участников подобных проектов от уголовной ответственности в случае неудачных и неправомерных испытаний"."Иными словами, вину за вспышку опасной болезни на Украине Пентагон возложил бы на саму Украину, а американские ученые просто вернулись бы домой. А ведь такие вспышки происходили! И мы только сейчас понимаем, что стало их причиной. 2008 год - вирусный гепатит. 2009 год - вспышка геморрагической пневмонии. 2011 год - вспышка холеры, которая повторилась в 2014-м и в 2015-м. 2012 год - корь. 2016 год - вспышка странной болезни, похожей на грипп. Снова 2016-й - свиной грипп, причем это был "забытый" штамм 2009 года. 2017-й - гепатит А. 2017-2019 годы - вспышка кори. 2019 год - вспышка дифтерии. И это только Украина", - заявил Кадыров.Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.Госдепартамент заявил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине, и назвал обвинения, звучащие на этот счет со стороны России, "попыткой обосновать собственную военную операцию".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/obvineniya-1777393550.html
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виктория нуланд, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, telegram (приложение), политика, признание днр и лнр в россии
09:13 10.03.2022
 
Кадыров связал вспышки опасных болезней с деятельностью биолабораторий США

Кадыров связал вспышки опасных болезней с деятельностью биолабораторий США на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров связал вспышки опасных болезней, происходивших на Украине с 2008 по 2019 годы, с деятельностью там американских биолабораторий.
"Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами и в которых разрабатывалось биологическое оружие. Тот факт, что там вели эксперименты именно с биооружием, подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая выразила опасения, что российские военные могут взять под контроль биологические образцы. Более того, она возложила ответственность за любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины на... Россию. Цинизм высшей степени", - написал Кадыров в Telegram.
По его словам, в лабораториях трудились исключительно американцы либо "одобренные" ими. Глава Чечни отметил, что законодательство США "освобождает участников подобных проектов от уголовной ответственности в случае неудачных и неправомерных испытаний".
"Иными словами, вину за вспышку опасной болезни на Украине Пентагон возложил бы на саму Украину, а американские ученые просто вернулись бы домой. А ведь такие вспышки происходили! И мы только сейчас понимаем, что стало их причиной. 2008 год - вирусный гепатит. 2009 год - вспышка геморрагической пневмонии. 2011 год - вспышка холеры, которая повторилась в 2014-м и в 2015-м. 2012 год - корь. 2016 год - вспышка странной болезни, похожей на грипп. Снова 2016-й - свиной грипп, причем это был "забытый" штамм 2009 года. 2017-й - гепатит А. 2017-2019 годы - вспышка кори. 2019 год - вспышка дифтерии. И это только Украина", - заявил Кадыров.
Министерство обороны России ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, участвовавших в американской военно-биологической программе.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 06:21
Посольство призвало США свернуть работы в области военной биологии
Госдепартамент заявил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине, и назвал обвинения, звучащие на этот счет со стороны России, "попыткой обосновать собственную военную операцию".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:44
Биолаборатории США на Украине несли прямую угрозу России, заявил эксперт
 
Виктория НуландВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаСШАРоссияМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФTelegram (приложение)ПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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