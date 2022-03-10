https://ria.ru/20220310/ssha-1777402736.html

Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США

Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США - РИА Новости, 10.03.2022

Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:57

2022-03-10T08:57

2022-03-10T08:58

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран"."Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях",- отметила Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.

https://ria.ru/20220310/shpion-1777396472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, сша, россия