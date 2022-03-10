https://ria.ru/20220310/ssha-1777402736.html
Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США
Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США - РИА Новости, 10.03.2022
Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:57
2022-03-10T08:57
2022-03-10T08:58
политика
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_0:655:4638:3264_1920x0_80_0_0_c7565b765a17c9d72bbac5759d626309.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран"."Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях",- отметила Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.
https://ria.ru/20220310/shpion-1777396472.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152382/76/1523827634_147:0:4499:3264_1920x0_80_0_0_f078c8e0c2da63ccf572d5a7e29ca1a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сша, россия
08:57 10.03.2022 (обновлено: 08:58 10.03.2022)
Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США
Председатель КСОРС Брэнсон: обвинения США в мой адрес абсурдны и безосновательны
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.
"Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными", - сказала Брэнсон.
Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США
, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран".
"Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях",- отметила Брэнсон.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
"Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.