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Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США
Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США - РИА Новости, 10.03.2022
Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США
Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:57
2022-03-10T08:58
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран"."Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях",- отметила Брэнсон.Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения."Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.
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политика, сша, россия
08:57 10.03.2022 (обновлено: 08:58 10.03.2022)
 
Председатель КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США

Председатель КСОРС Брэнсон: обвинения США в мой адрес абсурдны и безосновательны

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон в интервью РИА Новости назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.
"Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными", - сказала Брэнсон.
Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран".
"Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях",- отметила Брэнсон.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
"Да, воспринимаю", - ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против РФ.
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