Красноярские власти выделят 200 миллионов рублей на создание спортплощадок
Власти Красноярского края выделят 200 миллионов рублей на новые спортивные сооружения
Спортивная площадка
КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края выделят из краевого бюджета 200 миллионов рублей на новые спортивные сооружения на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"Муниципалитеты Красноярского края получат из краевого бюджета 200 миллиона рублей на возведение плоскостных спортивных сооружений. Среди них футбольные поля, хоккейные, волейбольные, баскетбольные площадки, велодорожки – всего 52 объекта", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что за три последних года, исполняя поручение губернатора Красноярского края Александра Усса расширить в муниципалитетах спортивную базу, в городах и районах региона появилось более 120 таких площадок. Основная цель этих преобразований определена федеральным проектом "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" – продвижение и развитие массового спорта. Плоскостные спортивные сооружения в сельской местности возводятся за счет краевого бюджета. В 2021 году на эти деньги построена 51 плоскостная площадка, в том числе хоккейные площадки и футбольные поля.
"Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач правительства региона. Открытие новых спортивных объектов для всех жителей районов, и в особенности сельских, всегда знаковое событие. Появляются точки притяжения, которые делают жизнь ярче и насыщенней, меняют эмоциональный фон и качество жизни сельчан в целом", - приводит пресс-служба слова главы краевого минспорта Дениса Петровского.