https://ria.ru/20220310/sportploschadki-1777450179.html

Красноярские власти выделят 200 миллионов рублей на создание спортплощадок

Красноярские власти выделят 200 миллионов рублей на создание спортплощадок - РИА Новости, 10.03.2022

Красноярские власти выделят 200 миллионов рублей на создание спортплощадок

Власти Красноярского края выделят из краевого бюджета 200 миллионов рублей на новые спортивные сооружения на территории региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:02

2022-03-10T13:02

2022-03-10T13:02

александр усс

красноярский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 10 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края выделят из краевого бюджета 200 миллионов рублей на новые спортивные сооружения на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора."Муниципалитеты Красноярского края получат из краевого бюджета 200 миллиона рублей на возведение плоскостных спортивных сооружений. Среди них футбольные поля, хоккейные, волейбольные, баскетбольные площадки, велодорожки – всего 52 объекта", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что за три последних года, исполняя поручение губернатора Красноярского края Александра Усса расширить в муниципалитетах спортивную базу, в городах и районах региона появилось более 120 таких площадок. Основная цель этих преобразований определена федеральным проектом "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" – продвижение и развитие массового спорта. Плоскостные спортивные сооружения в сельской местности возводятся за счет краевого бюджета. В 2021 году на эти деньги построена 51 плоскостная площадка, в том числе хоккейные площадки и футбольные поля."Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач правительства региона. Открытие новых спортивных объектов для всех жителей районов, и в особенности сельских, всегда знаковое событие. Появляются точки притяжения, которые делают жизнь ярче и насыщенней, меняют эмоциональный фон и качество жизни сельчан в целом", - приводит пресс-служба слова главы краевого минспорта Дениса Петровского.

https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777439343.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777277215.html

красноярский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр усс, красноярский край, общество