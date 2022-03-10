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https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777516256.html
На севере Сирии прошли массовые акции в поддержку России
На севере Сирии прошли массовые акции в поддержку России - РИА Новости, 10.03.2022
На севере Сирии прошли массовые акции в поддержку России
Массовые демонстрация и автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине состоялись в городах Эль-Хасаке и Алеппо на северо-востоке и севере Сирии, передает... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:07
2022-03-10T17:07
в мире
владимир путин
эль-хасаке
россия
хомс (город)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Массовые демонстрация и автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине состоялись в городах Эль-Хасаке и Алеппо на северо-востоке и севере Сирии, передает сирийское государственное агентство САНА.В Алеппо на одной из центральных площадей собрались тысячи студентов с флагами России и Сирии, выразив солидарность с российскими народом и руководством страны. Участники акции выступили также против политики США, которая угрожает стабильности и безопасности России.Еще один митинг состоялся в Эль-Хасаке, где также мирные граждане скандировали "Россия мы с тобой" и после организовали массовый автопробег.Многотысячные акции в поддержку спецоперации РФ на Украине во вторник и среду также состоялись в Хомсе и Дамаске.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 10 марта, уничтожены более 2,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 97 самолетов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня и столько же беспилотников.
https://ria.ru/20220310/podderzhka-1777492159.html
https://ria.ru/20220309/aktsiya-1777374739.html
эль-хасаке
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в мире, владимир путин, эль-хасаке, россия, хомс (город), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:07 10.03.2022
 
На севере Сирии прошли массовые акции в поддержку России

Массовые акции в поддержку России прошли на севере Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сирия
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БЕЙРУТ, 10 мар - РИА Новости. Массовые демонстрация и автопробег в поддержку спецоперации РФ на Украине состоялись в городах Эль-Хасаке и Алеппо на северо-востоке и севере Сирии, передает сирийское государственное агентство САНА.
В Алеппо на одной из центральных площадей собрались тысячи студентов с флагами России и Сирии, выразив солидарность с российскими народом и руководством страны. Участники акции выступили также против политики США, которая угрожает стабильности и безопасности России.
Еще один митинг состоялся в Эль-Хасаке, где также мирные граждане скандировали "Россия мы с тобой" и после организовали массовый автопробег.
Многотысячные акции в поддержку спецоперации РФ на Украине во вторник и среду также состоялись в Хомсе и Дамаске.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Участники акции в поддержку России, проводящей военную спецоперацию по демилитаризации Украины, в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 15:48
В Ереване прошла акция в поддержку России
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 10 марта, уничтожены более 2,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 97 самолетов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня и столько же беспилотников.
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 22:36
В столице Черногории прошла акция в поддержку России
 
В миреВладимир ПутинЭль-ХасакеРоссияХомс (город)Вооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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