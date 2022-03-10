https://ria.ru/20220310/spetsoperatsiya-1777486742.html

Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой

Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой - РИА Новости, 10.03.2022

Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой

Президент Чехии Милош Земан сравнил даты начала специальной операции на Украине и начала Второй мировой войны, отметив, что нынешний конфликт на Украине... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:30

2022-03-10T15:30

2022-03-10T15:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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чехия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

нато

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ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан сравнил даты начала специальной операции на Украине и начала Второй мировой войны, отметив, что нынешний конфликт на Украине происходит в условиях взаимной ядерной угрозы.По мнению Земана, весьма длительный период мира в Европе стал скорее исключением из правил, чем правилом."Мир отчасти приблизился к своему концу на воображаемых часах Страшного суда. Я, конечно, не хочу пугать, но просто понимаю, что нынешний конфликт на Украине происходит в условиях взаимной ядерной угрозы апокалиптических масштабов, и мы можем полагаться только на здравый смысл и инстинкт самосохранения хотя бы некоторых из действующих лиц", - утверждает Земан.Он полагает, что граждане Чехии должны ценить членство своей страны в НАТО и ЕС."Каждое утро нам необходимо произносить слова благодарности за то, что у нас нет военных действий и что наша страна является членом НАТО и ЕС. Одновременно мы должны понимать, что необходимо бороться за нашу безопасность, хотя война и проходит за нашими границами", - подчеркнул чешский президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/mariupol-1777404854.html

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, чехия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, признание днр и лнр в россии