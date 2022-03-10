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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой
Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой - РИА Новости, 10.03.2022
Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой
Президент Чехии Милош Земан сравнил даты начала специальной операции на Украине и начала Второй мировой войны, отметив, что нынешний конфликт на Украине... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:30
2022-03-10T15:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
чехия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
нато
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ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан сравнил даты начала специальной операции на Украине и начала Второй мировой войны, отметив, что нынешний конфликт на Украине происходит в условиях взаимной ядерной угрозы.По мнению Земана, весьма длительный период мира в Европе стал скорее исключением из правил, чем правилом."Мир отчасти приблизился к своему концу на воображаемых часах Страшного суда. Я, конечно, не хочу пугать, но просто понимаю, что нынешний конфликт на Украине происходит в условиях взаимной ядерной угрозы апокалиптических масштабов, и мы можем полагаться только на здравый смысл и инстинкт самосохранения хотя бы некоторых из действующих лиц", - утверждает Земан.Он полагает, что граждане Чехии должны ценить членство своей страны в НАТО и ЕС."Каждое утро нам необходимо произносить слова благодарности за то, что у нас нет военных действий и что наша страна является членом НАТО и ЕС. Одновременно мы должны понимать, что необходимо бороться за нашу безопасность, хотя война и проходит за нашими границами", - подчеркнул чешский президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/mariupol-1777404854.html
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в мире, владимир путин, россия, чехия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, признание днр и лнр в россии
15:30 10.03.2022
 
Президент Чехии сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой

Президент Чехии Земан сравнил даты начала операции на Украине и Второй мировой

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Чехии Милош Земан
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ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан сравнил даты начала специальной операции на Украине и начала Второй мировой войны, отметив, что нынешний конфликт на Украине происходит в условиях взаимной ядерной угрозы.
"Дата 24 февраля 2022 года оставит в мировой истории столь же трагический след, как, например, 1 сентября 1939 года (начало Второй мировой войны) или 11 сентября 2001 года (уничтожение террористами башен-близнецов в Нью-Йорке)", - заявил Земан участникам конференции по безопасности в Праге, обращение зачитал глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак.
По мнению Земана, весьма длительный период мира в Европе стал скорее исключением из правил, чем правилом.
"Мир отчасти приблизился к своему концу на воображаемых часах Страшного суда. Я, конечно, не хочу пугать, но просто понимаю, что нынешний конфликт на Украине происходит в условиях взаимной ядерной угрозы апокалиптических масштабов, и мы можем полагаться только на здравый смысл и инстинкт самосохранения хотя бы некоторых из действующих лиц", - утверждает Земан.
Он полагает, что граждане Чехии должны ценить членство своей страны в НАТО и ЕС.
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"Каждое утро нам необходимо произносить слова благодарности за то, что у нас нет военных действий и что наша страна является членом НАТО и ЕС. Одновременно мы должны понимать, что необходимо бороться за нашу безопасность, хотя война и проходит за нашими границами", - подчеркнул чешский президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЧехияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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