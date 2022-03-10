https://ria.ru/20220310/sovetevropy-1777431499.html
Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно
Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно - РИА Новости, 10.03.2022
Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно
Россия должна остановить работу в Совете Европы незамедлительно, а также прекратить любые выплаты в пользу этой организации, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:38
2022-03-10T11:38
2022-03-10T11:38
россия
совет европы
в мире
андрей клишас
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия должна остановить работу в Совете Европы незамедлительно, а также прекратить любые выплаты в пользу этой организации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Считаю, что прекращать работу в Совете Европы нужно незамедлительно, так же как и прекратить любые выплаты в пользу организации", - сказал Клишас, отвечая на вопрос, когда может последовать выход России из СЕ.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
https://ria.ru/20220304/se-1776421808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет европы, в мире, андрей клишас
Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно
Сенатор Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно, как и выплаты