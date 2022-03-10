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Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно
Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно - РИА Новости, 10.03.2022
Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно
Россия должна остановить работу в Совете Европы незамедлительно, а также прекратить любые выплаты в пользу этой организации, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:38
2022-03-10T11:38
россия
совет европы
в мире
андрей клишас
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия должна остановить работу в Совете Европы незамедлительно, а также прекратить любые выплаты в пользу этой организации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Считаю, что прекращать работу в Совете Европы нужно незамедлительно, так же как и прекратить любые выплаты в пользу организации", - сказал Клишас, отвечая на вопрос, когда может последовать выход России из СЕ.В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
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россия, совет европы, в мире, андрей клишас
11:38 10.03.2022
 
Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно

Сенатор Клишас призвал прекратить работу в Совете Европы незамедлительно, как и выплаты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия должна остановить работу в Совете Европы незамедлительно, а также прекратить любые выплаты в пользу этой организации, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Считаю, что прекращать работу в Совете Европы нужно незамедлительно, так же как и прекратить любые выплаты в пользу организации", - сказал Клишас, отвечая на вопрос, когда может последовать выход России из СЕ.
В четверг МИД РФ заявил, что Россия не будет участвовать "в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС" старейшей европейской организации – Совета Европы – "в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования", добавив: "пусть наслаждаются общением друг с другом без России".
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы
 
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