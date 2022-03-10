https://ria.ru/20220310/soveschanie-1777438185.html
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике - РИА Новости, 10.03.2022
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике
Импортозамещение, цены на социально значимые товары и поддержка строительного комплекса станут основными темами совещания президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:05
2022-03-10T12:05
2022-03-10T13:05
санкции в отношении россии
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Импортозамещение, цены на социально значимые товары и поддержка строительного комплекса станут основными темами совещания президента России Владимира Путина с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В качестве текущих вопросов и основной темы будут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Президент планирует со всеми вице-премьерами, министрами <…> обсудить вопросы, связанные с минимизацией последствий санкций, стабилизации внутреннего финансового рынка, работы наших межбанковских платежных систем", — сказал Песков.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220310/kompanii-1777438922.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, общество
12:05 10.03.2022 (обновлено: 13:05 10.03.2022)
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике
Путин обсудит с правительством цены на социально значимые товары
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Импортозамещение, цены на социально значимые товары и поддержка строительного комплекса станут основными темами совещания президента России Владимира Путина с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В качестве текущих вопросов и основной темы будут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Президент планирует со всеми вице-премьерами, министрами <…> обсудить вопросы, связанные с минимизацией последствий санкций, стабилизации внутреннего финансового рынка, работы наших межбанковских платежных систем", — сказал Песков.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.