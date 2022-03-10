Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/soveschanie-1777438185.html
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике - РИА Новости, 10.03.2022
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике
Импортозамещение, цены на социально значимые товары и поддержка строительного комплекса станут основными темами совещания президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:05
2022-03-10T13:05
санкции в отношении россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2a17cf1c2e7923aea2e71256cbf80547.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Импортозамещение, цены на социально значимые товары и поддержка строительного комплекса станут основными темами совещания президента России Владимира Путина с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В качестве текущих вопросов и основной темы будут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Президент планирует со всеми вице-премьерами, министрами &lt;…&gt; обсудить вопросы, связанные с минимизацией последствий санкций, стабилизации внутреннего финансового рынка, работы наших межбанковских платежных систем", — сказал Песков.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220310/kompanii-1777438922.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777290438.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2897ea1d189c526cb97719d00ad091e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, общество
12:05 10.03.2022 (обновлено: 13:05 10.03.2022)
 
В Кремле назвали вопросы, которые затронет Путин на совещании по экономике

Путин обсудит с правительством цены на социально значимые товары

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Импортозамещение, цены на социально значимые товары и поддержка строительного комплекса станут основными темами совещания президента России Владимира Путина с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В качестве текущих вопросов и основной темы будут меры по минимизации последствий санкций для российской экономики. Президент планирует со всеми вице-премьерами, министрами <…> обсудить вопросы, связанные с минимизацией последствий санкций, стабилизации внутреннего финансового рынка, работы наших межбанковских платежных систем", — сказал Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 12:09
В Кремле прокомментировали уход из России компаний и инвесторов
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 14:41
Правительство разработало план действий для стабилизации экономики
 
Санкции в отношении РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала