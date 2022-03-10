https://ria.ru/20220310/sony-1777525562.html

Sony Music Group приостановила деятельность в России

Sony Music Group приостановила деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022

Sony Music Group приостановила деятельность в России

Компания Sony Music приостановила деятельность в РФ. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:41

2022-03-10T17:41

2022-03-10T17:45

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания Sony Music приостановила деятельность в РФ."Мы (Sony Music Group) приостановили деятельность в России", – говорится в заявлении на сайте компании.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.

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украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, в мире, новости культуры