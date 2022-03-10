https://ria.ru/20220310/sony-1777525562.html
Sony Music Group приостановила деятельность в России
Sony Music Group приостановила деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022
Sony Music Group приостановила деятельность в России
Компания Sony Music приостановила деятельность в РФ. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:41
2022-03-10T17:41
2022-03-10T17:45
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания Sony Music приостановила деятельность в РФ."Мы (Sony Music Group) приостановили деятельность в России", – говорится в заявлении на сайте компании.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, в мире, новости культуры
17:41 10.03.2022 (обновлено: 17:45 10.03.2022)
Sony Music Group приостановила деятельность в России
Компания Sony Music Group приостановила деятельность в России