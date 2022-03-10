Британские ВС заявили, что несколько их солдат могли поехать на Украину
Sky News: несколько ушедших в самоволку британских солдат могли поехать на Украину
Британские военные во время учений. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Несколько британских солдат ушли в самоволку и, возможно, отправились на Украину, сообщил телеканалу Sky News представитель британских Вооруженных сил.
"Нам известно о небольшом количестве солдат, которые не подчинились приказам и отсутствовали без разрешения, и, возможно, отправились на Украину в личном качестве. Мы активно и решительно призываем их вернуться в Великобританию", — сказал он.
При этом он указал, что военным запрещено выезжать на Украину, в противном случае они столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.