https://ria.ru/20220310/soldaty-1777388790.html

Британские ВС заявили, что несколько их солдат могли поехать на Украину

Британские ВС заявили, что несколько их солдат могли поехать на Украину - РИА Новости, 10.03.2022

Британские ВС заявили, что несколько их солдат могли поехать на Украину

Несколько британских солдат ушли в самоволку и, возможно, отправились на Украину, сообщил телеканалу Sky News представитель британских Вооруженных сил. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T02:28

2022-03-10T02:28

2022-03-10T02:28

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

донбасс

лондон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601536025_0:68:1800:1081_1920x0_80_0_0_66c24b1686b28c1dca60685d04c12102.jpg

ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости. Несколько британских солдат ушли в самоволку и, возможно, отправились на Украину, сообщил телеканалу Sky News представитель британских Вооруженных сил.При этом он указал, что военным запрещено выезжать на Украину, в противном случае они столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220309/minoborony-1777366517.html

россия

украина

донбасс

лондон

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, донбасс, лондон, великобритания