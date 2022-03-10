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Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине, заявил Моралес
Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине, заявил Моралес - РИА Новости, 10.03.2022
Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине, заявил Моралес
Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:11
2022-03-10T08:11
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
евросоюз
вооруженные силы рф
россия
признание днр и лнр в россии
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ЛА-ПАС, 10 мар – РИА Новости. Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации и денацификации Украины."Это двойная мораль. Они подвергают (СМИ) цензуре и при этом говорят о свободе слова. Не могу понять, как отдельные институты Европы, которые провозглашают демократию и свободу слова, теперь затыкают СМИ, которые говорят правду. СМИ, представляющие империализм, говорят любую ложь, пытаются столкнуть страны, но СМИ, которые говорят правду, - их подвергают цензуре, их заставляют молчать", - сказал Моралес.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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Мадина Моргоева
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии
08:11 10.03.2022
 
Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине, заявил Моралес

Экс-президент Боливии Моралес: Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 10 мар – РИА Новости. Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Это двойная мораль. Они подвергают (СМИ) цензуре и при этом говорят о свободе слова. Не могу понять, как отдельные институты Европы, которые провозглашают демократию и свободу слова, теперь затыкают СМИ, которые говорят правду. СМИ, представляющие империализм, говорят любую ложь, пытаются столкнуть страны, но СМИ, которые говорят правду, - их подвергают цензуре, их заставляют молчать", - сказал Моралес.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЕвросоюзВооруженные силы РФРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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