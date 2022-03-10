https://ria.ru/20220310/smi-1777398457.html

Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине, заявил Моралес

Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине, заявил Моралес - РИА Новости, 10.03.2022

Европа подвергает цензуре СМИ, говорящие правду об Украине, заявил Моралес

Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:11

2022-03-10T08:11

2022-03-10T08:11

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

евросоюз

вооруженные силы рф

россия

признание днр и лнр в россии

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ЛА-ПАС, 10 мар – РИА Новости. Европа пытается заставить замолчать СМИ, говорящие правду о событиях на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, заявил в интервью РИА Новости экс-президент Боливии Эво Моралес.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента Russia Today и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации и денацификации Украины."Это двойная мораль. Они подвергают (СМИ) цензуре и при этом говорят о свободе слова. Не могу понять, как отдельные институты Европы, которые провозглашают демократию и свободу слова, теперь затыкают СМИ, которые говорят правду. СМИ, представляющие империализм, говорят любую ложь, пытаются столкнуть страны, но СМИ, которые говорят правду, - их подвергают цензуре, их заставляют молчать", - сказал Моралес.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

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луганская народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, евросоюз, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии