https://ria.ru/20220310/slukhi-1777477746.html

Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу

Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу

Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что слухи о нападении Москвы на Прибалтику и Польшу похожи на давние фейки "английской политики, дипломатии". РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:40

2022-03-10T14:40

2022-03-10T15:37

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АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что слухи о нападении Москвы на Прибалтику и Польшу похожи на давние фейки "английской политики, дипломатии"."Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая, (глава МИД Британии) Лиз Трасс, которая заявила, что , что то вроде: если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так, что это говорим не мы, это говорит Лиз Трасс, которая в общем то знаменита своими афоризмами", - сказал министр на пресс-конференции в турецкой Анталье."Но, в данном случае, когда она пророчит нападение на Прибалтику и Польшу, я думаю, что это вполне достойно английской культуры, английской политики, дипломатии - потому, что точно так же англичане написали фейковое "завещание Петра Первого" так называемое", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20220220/zakharova-1773939241.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, прибалтика, украина, польша, сергей лавров, россия, анталья (провинция)