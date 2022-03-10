Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/slukhi-1777477746.html
Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу
Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу
Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что слухи о нападении Москвы на Прибалтику и Польшу похожи на давние фейки "английской политики, дипломатии". РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:40
2022-03-10T15:37
в мире
прибалтика
украина
польша
сергей лавров
россия
анталья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777486500_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_c515288478f423c866b0e454316cfb89.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что слухи о нападении Москвы на Прибалтику и Польшу похожи на давние фейки "английской политики, дипломатии"."Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая, (глава МИД Британии) Лиз Трасс, которая заявила, что , что то вроде: если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так, что это говорим не мы, это говорит Лиз Трасс, которая в общем то знаменита своими афоризмами", - сказал министр на пресс-конференции в турецкой Анталье."Но, в данном случае, когда она пророчит нападение на Прибалтику и Польшу, я думаю, что это вполне достойно английской культуры, английской политики, дипломатии - потому, что точно так же англичане написали фейковое "завещание Петра Первого" так называемое", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220220/zakharova-1773939241.html
прибалтика
украина
польша
россия
анталья (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777486500_421:0:3150:2047_1920x0_80_0_0_9bdd68f92d8efbd2069545227b642cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, прибалтика, украина, польша, сергей лавров, россия, анталья (провинция)
14:40 10.03.2022 (обновлено: 15:37 10.03.2022)
 
Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу

Глава МИД Лавров сравнил слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу с давними фейками

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что слухи о нападении Москвы на Прибалтику и Польшу похожи на давние фейки "английской политики, дипломатии".
"Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая, (глава МИД Британии) Лиз Трасс, которая заявила, что , что то вроде: если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так, что это говорим не мы, это говорит Лиз Трасс, которая в общем то знаменита своими афоризмами", - сказал министр на пресс-конференции в турецкой Анталье.
"Но, в данном случае, когда она пророчит нападение на Прибалтику и Польшу, я думаю, что это вполне достойно английской культуры, английской политики, дипломатии - потому, что точно так же англичане написали фейковое "завещание Петра Первого" так называемое", - добавил Лавров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 18:04
Захарова пошутила над словами Трасс о "вторжении" России в Прибалтику
 
В миреПрибалтикаУкраинаПольшаСергей ЛавровРоссияАнталья (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала