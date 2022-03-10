14:40 10.03.2022 (обновлено: 15:37 10.03.2022)
Лавров отреагировал на слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу
Глава МИД Лавров сравнил слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу с давними фейками
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
АНТАЛЬЯ (Турция), 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров полагает, что слухи о нападении Москвы на Прибалтику и Польшу похожи на давние фейки "английской политики, дипломатии".
"Мы никогда не говорили о том, что у нас будут какие-то планы в отношении стран, скажем, членов НАТО. Говорила на эту тему моя коллега новая, (глава МИД Британии) Лиз Трасс, которая заявила, что , что то вроде: если Путин не проиграет на Украине, то его амбициям не будет предела и следующими целями будет Прибалтика и Молдова. Так, что это говорим не мы, это говорит Лиз Трасс, которая в общем то знаменита своими афоризмами", - сказал министр на пресс-конференции в турецкой Анталье.
"Но, в данном случае, когда она пророчит нападение на Прибалтику и Польшу, я думаю, что это вполне достойно английской культуры, английской политики, дипломатии - потому, что точно так же англичане написали фейковое "завещание Петра Первого" так называемое", - добавил Лавров.