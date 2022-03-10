https://ria.ru/20220310/slitki-1777391095.html

Эксперт порекомендовала не вынимать золотые слитки из банковской упаковки

Эксперт порекомендовала не вынимать золотые слитки из банковской упаковки - РИА Новости, 10.03.2022

Эксперт порекомендовала не вынимать золотые слитки из банковской упаковки

Слитки драгоценных металлов, приобретенные в кредитных организациях, можно хранить и вне стен банка, однако не стоит вынимать их из упаковки, при этом... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:48

2022-03-10T03:48

2022-03-10T03:48

экономика

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владимир путин

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золото

надежда грошева

москва

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Слитки драгоценных металлов, приобретенные в кредитных организациях, можно хранить и вне стен банка, однако не стоит вынимать их из упаковки, при этом необходимо обязательно сохранять сертификаты, иначе потом будет сложно или вовсе невозможно их продать, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева.Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц — ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банков."В отличном состоянии считаются слитки с чистой поверхностью — без царапин и заусенцев, потертостей, инородных включений", — сказала эксперт, добавив, что удовлетворительное состояние слитков — это когда пятна на поверхности, вмятины, потертости не влияют на их вес. "Также важно сохранять к слитку сертификат завода-изготовителя. Нельзя будет продать слиток, у которого отсутствует сертификат, или он есть — но невозможен к прочтению, либо если при определении размеров и веса слитка имеются отклонения от заявленных параметров", — объяснила Грошева.Чтобы приобрести драгоценный слиток, необходимо обратиться в банк, напомнила эксперт. Она уточнила, что, в частности, Сбербанк в настоящее время продает золото, серебро, платину, палладий. Номенклатура слитков золота: 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грамм. При этом не все кредитные организации реализуют драгоценные металлы – информацию об их наличии надо уточнять в конкретном офисе, на горячих линиях, либо через мессенджеры в банковских мобильных приложениях."Все операции с драгоценными металлами проводятся только при личном присутствии покупателя. При покупке нужно иметь с собой паспорт. Перед покупкой слиток взвешивается с точностью до 0,01 грамма, при этом покупатель по правилам должен иметь возможность видеть весы. К слитку прилагается сертификат, который подтверждает его происхождение: указан уникальный номер слитка, проба, масса, дата изготовления и наименование производителя", — сказала Грошева.

https://ria.ru/20220310/slitki-1777389335.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, общество, владимир путин, сбербанк россии, золото, надежда грошева, москва, россия