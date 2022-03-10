Эксперты ожидают дефицита золотых слитков в российских банках
Эксперты ожидают дефицита золотых слитков в российских банках после отмены НДС
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Отмена НДС на инвестиционное золото в России подстегнет спрос на металл со стороны розничных покупателей, и в ближайшее время даже возможен дефицит слитков в банках, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Слитки пока банки не отчеканили, поэтому минимум пару месяцев будет сложно их приобрести", — предупреждает аналитик по товарным рынкам из "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева. Лучшей стратегией, по ее словам, является покупка золота понемногу с каждого дохода. "Поэтому, конечно, надо было делать это раньше. Но и сейчас тоже не поздно, более того, спрос на монеты уже сейчас очень высокий, они реально в дефиците", — заметила Лукичева.
Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Ранее драгоценные металлы при продаже облагались налогом по ставке 20%, и это делало операции с ними невыгодными в краткосрочной перспективе для граждан.
В результате золото, по словам аналитика, стало хорошей альтернативой любым валютам. "Наличные доллары и прочие валюты уже сейчас приобрести сложно: курс высокий, ограничения на выдачу с депозитов", — пояснила она.
При этом рынок оказался не готов к большому спросу на слитки, согласен председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. "Это же розница, надо наштамповать достаточное количество мерных слитков разного достоинства — от одного грамма и далее. Все слитки должны быть определенным образом защищены, надо подготовить банковские хранилища, ячейки. Кроме этого, надо разработать методику оценки этих слитком для обратного выкупа", — пояснил он.
"Я допускаю, что в текущих условиях волатильности и высоких рисков на фондовом рынке РФ и глобально, ослаблении рубля, санкций и т.д. инвестиционный спрос на физическое золото существенно вырастет, думаю, можно ожидать до 10-15 тонн", — заявил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Союз золотопромышленников прогнозирует еще более значительный рост: Кашуба ожидает, что спрос на слитки с учетом отмены НДС только за первое полугодие текущего года достигнет 25-30 тонн золота против среднегодового объема в 4-8 тонн ранее, а в будущем ежегодное розничное потребление золота в России будет в районе 50 тонн.