https://ria.ru/20220310/slitki-1777389335.html

Эксперты ожидают дефицита золотых слитков в российских банках

Эксперты ожидают дефицита золотых слитков в российских банках - РИА Новости, 10.03.2022

Эксперты ожидают дефицита золотых слитков в российских банках

Отмена НДС на инвестиционное золото в России подстегнет спрос на металл со стороны розничных покупателей, и в ближайшее время даже возможен дефицит слитков в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T03:00

2022-03-10T03:00

2022-03-10T03:00

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Отмена НДС на инвестиционное золото в России подстегнет спрос на металл со стороны розничных покупателей, и в ближайшее время даже возможен дефицит слитков в банках, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Ранее драгоценные металлы при продаже облагались налогом по ставке 20%, и это делало операции с ними невыгодными в краткосрочной перспективе для граждан.В результате золото, по словам аналитика, стало хорошей альтернативой любым валютам. "Наличные доллары и прочие валюты уже сейчас приобрести сложно: курс высокий, ограничения на выдачу с депозитов", — пояснила она.При этом рынок оказался не готов к большому спросу на слитки, согласен председатель Союза золотопромышленников Сергей Кашуба. "Это же розница, надо наштамповать достаточное количество мерных слитков разного достоинства — от одного грамма и далее. Все слитки должны быть определенным образом защищены, надо подготовить банковские хранилища, ячейки. Кроме этого, надо разработать методику оценки этих слитком для обратного выкупа", — пояснил он."Я допускаю, что в текущих условиях волатильности и высоких рисков на фондовом рынке РФ и глобально, ослаблении рубля, санкций и т.д. инвестиционный спрос на физическое золото существенно вырастет, думаю, можно ожидать до 10-15 тонн", — заявил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.Союз золотопромышленников прогнозирует еще более значительный рост: Кашуба ожидает, что спрос на слитки с учетом отмены НДС только за первое полугодие текущего года достигнет 25-30 тонн золота против среднегодового объема в 4-8 тонн ранее, а в будущем ежегодное розничное потребление золота в России будет в районе 50 тонн.

https://ria.ru/20220302/zoloto-1776048253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, владимир путин, россия, в мире, ндс, москва, общество, оксана лукичева, сергей кашуба, дмитрий скрябин