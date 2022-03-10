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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/skhron-1777551483.html
Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне
Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне - РИА Новости, 10.03.2022
Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне
Украинские националисты устроили схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:50
2022-03-10T19:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские националисты устроили схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.Ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что украинские радикалы оборудуют огневые точки в жилых массивах, не позволяют мирным жителям покидать населенные пункты и прикрываются ими как живым щитом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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Схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона
Украинские националисты устроили схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. 2 гранатомёта РПГ-7, 10 кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, 10 тыс патронов и 5 самодельных бомб.
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, херсон
19:50 10.03.2022
 
Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне

Украинские националисты сделали схрон с оружием и взрывными устройствами в школе в Херсоне

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские националисты устроили схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"Обнаружено и изъято два гранатомёта РПГ-7, десять кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, 10 тысяч патронов, пять самодельных взрывных устройств", - сказал источник.
Ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что украинские радикалы оборудуют огневые точки в жилых массивах, не позволяют мирным жителям покидать населенные пункты и прикрываются ими как живым щитом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРХерсон
 
 
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