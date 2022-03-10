https://ria.ru/20220310/skhron-1777551483.html

Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне

Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне - РИА Новости, 10.03.2022

Источник: украинские националисты сделали схрон с оружием в школе в Херсоне

Украинские националисты устроили схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:50

2022-03-10T19:50

2022-03-10T19:50

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

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украина

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские националисты устроили схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.Ранее неоднократно появлялись сообщения о том, что украинские радикалы оборудуют огневые точки в жилых массивах, не позволяют мирным жителям покидать населенные пункты и прикрываются ими как живым щитом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона Украинские националисты устроили схрон с оружием и взрывными устройствами в одной из школ Херсона, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. 2 гранатомёта РПГ-7, 10 кумулятивных выстрелов к ним, крупнокалиберный пулемёт КПВТ, 10 тыс патронов и 5 самодельных бомб. 2022-03-10T19:50 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, херсон