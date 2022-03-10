https://ria.ru/20220310/singapur-1777466216.html

Сингапур пригрозил тюрьмой согражданам, собирающимся воевать на Украине

Сингапур пригрозил тюрьмой согражданам, собирающимся воевать на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Сингапур пригрозил тюрьмой согражданам, собирающимся воевать на Украине

Сингапур пригрозил тюремным заключением от 15 лет до пожизненного гражданам города-государства, которые собираются вступить в "интернациональный легион"... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:00

2022-03-10T14:00

2022-03-10T14:00

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БАНГКОК, 10 мар – РИА Новости. Сингапур пригрозил тюремным заключением от 15 лет до пожизненного гражданам города-государства, которые собираются вступить в "интернациональный легион" территориальной обороны вооруженных сил Украины, сообщает в четверг интернет-версия газеты Straits Times со ссылкой на заявление МИД Сингапура."Мы хотели бы подчеркнуть, для любого лица, находящегося в Сингапуре, ведение войны, попытка ведения войны или подстрекательство к ведению войны против правительства любой державы, с которой Сингапур не находится в состоянии войны, является уголовным преступлением", — говорится в сообщении министерства, которое цитирует издание."В частности, для граждан Сингапура, даже если они совершат эти действия за пределами Сингапура, они будут по закону считаться совершившими их, как если бы они были в Сингапуре, и, следовательно, несут ответственность за преступление", - также говорится в документе.В соответствии с уголовным законодательством Сингапура, для лиц, совершивших такие преступления, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного, и денежного штрафа, сообщает газета.В заявлении также говорится, что правительство Сингапура призвало Россию "прекратить военные действия и уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины".Также газета сообщает, что полиция Сингапура принимает дополнительные меры охраны общественного порядка в городе-государстве в связи с вероятностью несанкционированных уличных акций. "Полиция хотела бы напомнить общественности, что организация или участие в публичном собрании без разрешения полиции в Сингапуре является незаконным и представляет собой правонарушение в соответствии с Законом об общественном порядке 2009 года", - сказал газете представитель министерства внутренних дел Сингапура.Он заявил, что иностранцы, временно находящиеся или проживающие в Сингапуре, обязаны соблюдать местные законы, сообщает издание. "С нарушениями закона будут жестко бороться, и это может включать аннулирование визы или разрешения на работу. К представителям общественности, причиняющим вред иностранцам, временно находящимся или проживающим в Сингапуре, также будут применяться жесткие меры", — сказал представитель МВД.Он также посоветовал представителям общественности, желающим помочь украинцам, сделать это, используя законные каналы. "Например, они могут делать пожертвования законным организациям, таким как Красный Крест Сингапура, которые собирают средства на гуманитарную помощь для поддержки пострадавших общин в Украине", - сказал газете представитель МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20220305/sanktsii-1776637864.html

https://ria.ru/20220228/eksport-1775485979.html

сингапур (страна)

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сингапур (страна), россия, красный крест, украина