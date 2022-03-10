https://ria.ru/20220310/simvolika-1777559082.html

ДНР: Украина использует транспорт с символикой ООН для перевозки ПЗРК

ДНР: Украина использует транспорт с символикой ООН для перевозки ПЗРК - РИА Новости, 10.03.2022

ДНР: Украина использует транспорт с символикой ООН для перевозки ПЗРК

Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки средств ПЗРК, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:17

2022-03-10T21:17

2022-03-10T21:17

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки средств ПЗРК, сообщает в четверг штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.В начале марта в ДНР сообщали, что украинские войска военные прибыли на базу представителей ООН в Краматорске и отобрали автотранспорт."Транспорт Организации Объединенных Наций используется боевиками для перевозки средств ПЗРК, которые работают против российской авиации во время операции по демилитаризации и денацификации Украины", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.К сообщению прилагаются фото- и видеоматериалы, которые, согласно штабу, опубликовали сами украинские боевики. "В очередном видеоролике украинская сторона продемонстрировала, как в Харькове используют автомобиль с символикой ООН", - отмечает штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины