https://ria.ru/20220310/shreder-1777545262.html

Шредер отправился на встречу с Путиным по просьбе Украины, сообщили СМИ

Шредер отправился на встречу с Путиным по просьбе Украины, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

Шредер отправился на встречу с Путиным по просьбе Украины, сообщили СМИ

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер отправился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным по просьбе украинской стороны, сообщила немецкая газета Welt. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:01

2022-03-10T19:01

2022-03-10T19:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир путин

россия

герхард шредер

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер отправился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным по просьбе украинской стороны, сообщила немецкая газета Welt.Ранее европейская газета Politico написала, ссылаясь на источники, что Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине. После этого СМИ сообщили, что встреча Шредера с Путиным не согласовывалась с кабмином ФРГ, германское правительство в этом не участвует.По сообщению издания Welt, правительство Украины "попросило Шредера о посредничестве". Как заявил Politico осведомленный источник, украинская сторона хочет понять, "сможет ли Шредер построить мост для диалога с Путиным".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220224/shreder-1774826868.html

https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир путин, россия, герхард шредер