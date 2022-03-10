https://ria.ru/20220310/shreder-1777509152.html

СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным

СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости, 10.03.2022

СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:46

2022-03-10T16:46

2022-03-10T17:39

герхард шредер

в мире

россия

владимир путин

германия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/41/1555354189_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_3cebaddb7e510d156549c5184ad7de4b.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине, сообщила европейская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.По сообщению издания, "Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным" в рамках "посреднических усилий", направленных на прекращение боевых действий на Украине.Подчеркивается, что перед визитом в Москву Шредер провел переговоры в Стамбуле с украинским политиком, который является членом украинской делегации на переговорах с Россией. Других подробностей не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

герхард шредер, в мире, россия, владимир путин, германия, украина, ситуация в днр и лнр