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СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным
СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным - РИА Новости, 10.03.2022
СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:46
2022-03-10T17:39
герхард шредер
в мире
россия
владимир путин
германия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине, сообщила европейская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.По сообщению издания, "Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным" в рамках "посреднических усилий", направленных на прекращение боевых действий на Украине.Подчеркивается, что перед визитом в Москву Шредер провел переговоры в Стамбуле с украинским политиком, который является членом украинской делегации на переговорах с Россией. Других подробностей не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
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герхард шредер, в мире, россия, владимир путин, германия, украина, ситуация в днр и лнр
16:46 10.03.2022 (обновлено: 17:39 10.03.2022)
 
СМИ: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным

Politico: экс-канцлер ФРГ Шредер приехал в Москву для встречи с Путиным по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герхард Шредер
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер находится в Москве, где намерен провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию на Украине, сообщила европейская газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
По сообщению издания, "Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом России Владимиром Путиным" в рамках "посреднических усилий", направленных на прекращение боевых действий на Украине.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности
Подчеркивается, что перед визитом в Москву Шредер провел переговоры в Стамбуле с украинским политиком, который является членом украинской делегации на переговорах с Россией. Других подробностей не сообщается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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