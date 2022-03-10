https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html
В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности
В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности - РИА Новости, 10.03.2022
В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности
На экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера, его обвиняют в преступлении против человечности, сообщила газета Badische Neuste... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:44
2022-03-10T15:44
2022-03-10T16:03
герхард шредер
в мире
россия
германия
олаф шольц
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 10 мар – РИА Новости. На экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера, его обвиняют в преступлении против человечности, сообщила газета Badische Neuste Nachrichten.Издание цитирует официального представителя прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, которая заявила, что речь в заявлении идет "о параграфе седьмом Международного уголовного кодекса (VStGB) "Преступление против человечности". Заявление направлено также на группу лиц, оно поступило на прошлой неделе в органы юстиции по месту жительства экс-канцлера в Ганновере. "Мы направили документы в федеральную прокуратуру в понедельник", - заявила Сефкер.В последние недели Герхард Шредер подвергается мощной критике в Германии в связи с работой на российские компании. Было бы правильным, если бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отказался от работы в российских компаниях, заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее экс-канцлеру ФРГ пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией.Совет директоров "Роснефти" летом 2021 года переизбрал своим председателем главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера.
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
https://ria.ru/20220304/shreder-1776392628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
герхард шредер, в мире, россия, германия, олаф шольц, северный поток — 2
15:44 10.03.2022 (обновлено: 16:03 10.03.2022)
В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности
В Германии на экс-канцлера Шредера подали заявление о "преступлении против человечности"