https://ria.ru/20220310/shreder-1777491412.html

В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности

В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности - РИА Новости, 10.03.2022

В Германии экс-канцлера Шредера обвинили в преступлении против человечности

На экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера, его обвиняют в преступлении против человечности, сообщила газета Badische Neuste... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:44

2022-03-10T15:44

2022-03-10T16:03

герхард шредер

в мире

россия

германия

олаф шольц

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 10 мар – РИА Новости. На экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера, его обвиняют в преступлении против человечности, сообщила газета Badische Neuste Nachrichten.Издание цитирует официального представителя прокуратуры Ганновера Катрин Сефкер, которая заявила, что речь в заявлении идет "о параграфе седьмом Международного уголовного кодекса (VStGB) "Преступление против человечности". Заявление направлено также на группу лиц, оно поступило на прошлой неделе в органы юстиции по месту жительства экс-канцлера в Ганновере. "Мы направили документы в федеральную прокуратуру в понедельник", - заявила Сефкер.В последние недели Герхард Шредер подвергается мощной критике в Германии в связи с работой на российские компании. Было бы правильным, если бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отказался от работы в российских компаниях, заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ранее экс-канцлеру ФРГ пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии в случае сохранения им деловых связей с Россией.Совет директоров "Роснефти" летом 2021 года переизбрал своим председателем главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера.

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

https://ria.ru/20220304/shreder-1776392628.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

герхард шредер, в мире, россия, германия, олаф шольц, северный поток — 2