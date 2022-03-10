https://ria.ru/20220310/shpion-1777396472.html

В Крыму заявили об американском шпионе среди переговорщиков от Украины

В Крыму заявили об американском шпионе среди переговорщиков от Украины - РИА Новости, 10.03.2022

В Крыму заявили об американском шпионе среди переговорщиков от Украины

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что среди переговорщиков от Украины, участвовавших во встречах с... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T07:47

2022-03-10T07:47

2022-03-10T07:47

в мире

владимир путин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что среди переговорщиков от Украины, участвовавших во встречах с делегацией России, был шпион США.По его мнению, задача Рустема Умерова не дать сторонам быстро договориться и максимально информировать руководителей спецслужб США.Глава автономии крымских татар заявил, что Умеров является основным держателем бизнес-активов организатора блокады Крыма, лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева и воспитанником системы образования "Нурджулар"*, которую активно спонсировал и продвигал Гюлен."Умеров проходил учебу в США по линии спецслужб. Таким образом, заклятый враг президента Турции Эрдогана Гюлен имел своего туза в колоде Джемилева, а американские спецслужбы — своего агента в парламенте Украины", — подчеркнул собеседник агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220309/krym-1777277912.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

россия

сша

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, сша, вооруженные силы рф, нурджулар, республика крым, симферополь, эйваз умеров