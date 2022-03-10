В Крыму заявили об американском шпионе среди переговорщиков от Украины
Глава крымских татар Умеров: среди переговорщиков от Украины есть шпион США
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает, что среди переговорщиков от Украины, участвовавших во встречах с делегацией России, был шпион США.
"В Белоруссии прошло три раунда переговоров. Но от моего внимания не могло ускользнуть в переговорной группе Киева наличие крымского татарина и моего однофамильца депутата Верховной рады Украины Рустема Умерова. У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом", — сказал РИА Новости Умеров.
По его мнению, задача Рустема Умерова не дать сторонам быстро договориться и максимально информировать руководителей спецслужб США.
Глава автономии крымских татар заявил, что Умеров является основным держателем бизнес-активов организатора блокады Крыма, лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафы Джемилева и воспитанником системы образования "Нурджулар"*, которую активно спонсировал и продвигал Гюлен.
"Умеров проходил учебу в США по линии спецслужб. Таким образом, заклятый враг президента Турции Эрдогана Гюлен имел своего туза в колоде Джемилева, а американские спецслужбы — своего агента в парламенте Украины", — подчеркнул собеседник агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Запрещенная в России экстремистская организация.