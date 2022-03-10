https://ria.ru/20220310/shnurov-1777496666.html

Шнуров временно ушел с поста генпродюсера RTVI

Шнуров временно ушел с поста генпродюсера RTVI - РИА Новости, 10.03.2022

Шнуров временно ушел с поста генпродюсера RTVI

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом, сообщается на сайте RTVI. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:04

2022-03-10T16:04

2022-03-10T16:18

шнур (сергей шнуров)

россия

общество

rtvi (телеканал)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765067730_0:182:3285:2029_1920x0_80_0_0_11e892004cb91e8d49d59186d336e688.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом, сообщается на сайте RTVI."Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом", - сказал Шнуров, слова которого приводятся на сайте.Как отметила CEO RTVI Ольга Пивень, команда RTVI благодарна Сергею Шнурову за вклад, внесенный в развитие канала. По ее словам, в текущей ситуации канал поддерживает его решение о временном самоотстранении с позиции генерального продюсера RTVI."Учитывая культурные, религиозные, политические особенности взглядов нашей международной аудитории, мы понимаем, что конфликт между этими взглядами и личной позицией Сергея, высказываемой им в его музыкальных произведениях, будет неизбежен. Желаем Сергею успехов в его начинаниях", - добавила Пивень.Сергей Шнуров занимал пост генерального продюсера с 29 июня 2020 года. Шнуров занимался созданием и продвижением неновостных продуктов, формировал общую креативную стратегию развития и сетку вещания, занимался обновлением и продвижением бренда канала.

https://ria.ru/20220302/dzyadko-1776090268.html

https://ria.ru/20220217/prigozhin-1773263086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

шнур (сергей шнуров), россия, общество, rtvi (телеканал)