https://ria.ru/20220310/sheremetevo-1777476298.html

Шереметьево временно закроет терминал D

Шереметьево временно закроет терминал D - РИА Новости, 10.03.2022

Шереметьево временно закроет терминал D

Московский аэропорт "Шереметьево" временно закрывает терминал D с 15 марта, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:35

2022-03-10T14:35

2022-03-10T14:55

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" временно закрывает терминал D с 15 марта, сообщает воздушная гавань."Международный аэропорт 'Шереметьево" в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в северном терминальном комплексе (терминалы В и С) приостанавливает обслуживание пассажиров в терминале D c 00.00 мск 15 марта текущего года", - говорится в сообщении.Аэропорт поясняет, что перевод рейсов авиакомпаний из терминала D будет осуществляться в терминалы B и С. Внутренние рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Ямал", "Икар", Nordwind Airlines, "Северсталь" будут обслуживаться в терминале В.Международные рейсы авиакомпаний Belavia, "Авиакомпания Армения", Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, Mongolian Airlines, "Аэрофлот" (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет будут переведены в терминал С.Движение беспилотных поездов межтерминального перехода продолжится в круглосуточном режиме без изменений. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D будут временно закрыты.Вся сопутствующая инфраструктура для особых категорий пассажиров (люди с ограниченными возможностями здоровья, пассажиры с детьми) доступна в терминалах B и С, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220310/avia-1777401970.html

https://ria.ru/20220310/avia-1777445341.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

шереметьево (аэропорт), новости - туризм, общество