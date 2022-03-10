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Туризм
https://ria.ru/20220310/sheremetevo-1777476298.html
Шереметьево временно закроет терминал D
Шереметьево временно закроет терминал D - РИА Новости, 10.03.2022
Шереметьево временно закроет терминал D
Московский аэропорт "Шереметьево" временно закрывает терминал D с 15 марта, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:35
2022-03-10T14:55
туризм
шереметьево (аэропорт)
новости - туризм
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" временно закрывает терминал D с 15 марта, сообщает воздушная гавань."Международный аэропорт 'Шереметьево" в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в северном терминальном комплексе (терминалы В и С) приостанавливает обслуживание пассажиров в терминале D c 00.00 мск 15 марта текущего года", - говорится в сообщении.Аэропорт поясняет, что перевод рейсов авиакомпаний из терминала D будет осуществляться в терминалы B и С. Внутренние рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Ямал", "Икар", Nordwind Airlines, "Северсталь" будут обслуживаться в терминале В.Международные рейсы авиакомпаний Belavia, "Авиакомпания Армения", Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, Mongolian Airlines, "Аэрофлот" (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет будут переведены в терминал С.Движение беспилотных поездов межтерминального перехода продолжится в круглосуточном режиме без изменений. Многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади терминала D будут временно закрыты.Вся сопутствующая инфраструктура для особых категорий пассажиров (люди с ограниченными возможностями здоровья, пассажиры с детьми) доступна в терминалах B и С, говорится в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), новости - туризм, общество
14:35 10.03.2022 (обновлено: 14:55 10.03.2022)
 
Шереметьево временно закроет терминал D

Шереметьево временно закроет терминал D c 15 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" временно закрывает терминал D с 15 марта, сообщает воздушная гавань.
"Международный аэропорт 'Шереметьево" в условиях вынужденных ограничений в сфере международных авиаперевозок и в целях оптимизации и концентрации производственной деятельности в северном терминальном комплексе (терминалы В и С) приостанавливает обслуживание пассажиров в терминале D c 00.00 мск 15 марта текущего года", - говорится в сообщении.
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Аэропорт поясняет, что перевод рейсов авиакомпаний из терминала D будет осуществляться в терминалы B и С. Внутренние рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", "Ямал", "Икар", Nordwind Airlines, "Северсталь" будут обслуживаться в терминале В.
Международные рейсы авиакомпаний Belavia, "Авиакомпания Армения", Vietnam Airlines, Corendon Airlines, Korean Air, Mongolian Airlines, "Аэрофлот" (рейсы в ЕАЭС), Cham Wings Airlines, Air India, Air Serbia на прилет и на вылет будут переведены в терминал С.
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Вся сопутствующая инфраструктура для особых категорий пассажиров (люди с ограниченными возможностями здоровья, пассажиры с детьми) доступна в терминалах B и С, говорится в сообщении.
 
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