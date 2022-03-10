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"Дочка" Shell продолжает работу в России
"Дочка" Shell продолжает работу в России - РИА Новости, 10.03.2022
"Дочка" Shell продолжает работу в России
Сеть АЗС Shell и завод смазочных материалов продолжают операционную деятельность в России, несмотря на проблемы с логистикой, разрабатывается план действий с... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:24
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экономика
россия
украина
shell
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сеть АЗС Shell и завод смазочных материалов продолжают операционную деятельность в России, несмотря на проблемы с логистикой, разрабатывается план действий с учетом решения головной компании о дальнейшей работе, заявил РИА Новости генеральный директор "Шелл Нефть" Сергей Стародубцев.Британско-нидерландская Shell 28 февраля объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", прекратить участие в газопроводе "Северный поток 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине. Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов."В настоящее время "Шелл Нефть" продолжает операционную деятельность в России несмотря на возникшие проблемы с логистическими цепочками. Дальнейший план действий разрабатывается с учетом приостановления текущих инвестпроектов в свете решений концерна "Шелл" о работе на российском рынке", - сказал Стародубцев.
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экономика, россия, украина, shell
21:24 10.03.2022 (обновлено: 23:00 10.03.2022)
 
"Дочка" Shell продолжает работу в России

Сбытовая "дочка" Shell продолжает работу в России и разрабатывает дальнейший план действий

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция Shell в Москве
Автозаправочная станция Shell в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автозаправочная станция Shell в Москве
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сеть АЗС Shell и завод смазочных материалов продолжают операционную деятельность в России, несмотря на проблемы с логистикой, разрабатывается план действий с учетом решения головной компании о дальнейшей работе, заявил РИА Новости генеральный директор "Шелл Нефть" Сергей Стародубцев.
Британско-нидерландская Shell 28 февраля объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", прекратить участие в газопроводе "Северный поток 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине. Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.
"В настоящее время "Шелл Нефть" продолжает операционную деятельность в России несмотря на возникшие проблемы с логистическими цепочками. Дальнейший план действий разрабатывается с учетом приостановления текущих инвестпроектов в свете решений концерна "Шелл" о работе на российском рынке", - сказал Стародубцев.
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