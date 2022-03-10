https://ria.ru/20220310/shell-1777559950.html

"Дочка" Shell продолжает работу в России

"Дочка" Shell продолжает работу в России - РИА Новости, 10.03.2022

"Дочка" Shell продолжает работу в России

Сеть АЗС Shell и завод смазочных материалов продолжают операционную деятельность в России, несмотря на проблемы с логистикой, разрабатывается план действий с... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:24

2022-03-10T21:24

2022-03-10T23:00

экономика

россия

украина

shell

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сеть АЗС Shell и завод смазочных материалов продолжают операционную деятельность в России, несмотря на проблемы с логистикой, разрабатывается план действий с учетом решения головной компании о дальнейшей работе, заявил РИА Новости генеральный директор "Шелл Нефть" Сергей Стародубцев.Британско-нидерландская Shell 28 февраля объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", прекратить участие в газопроводе "Северный поток 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине. Позднее компания также заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов."В настоящее время "Шелл Нефть" продолжает операционную деятельность в России несмотря на возникшие проблемы с логистическими цепочками. Дальнейший план действий разрабатывается с учетом приостановления текущих инвестпроектов в свете решений концерна "Шелл" о работе на российском рынке", - сказал Стародубцев.

https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, shell