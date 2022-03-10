https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы

Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы - РИА Новости, 10.03.2022

Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы

За рубежом на выставках находятся сотни бесценных художественных произведений из Музеев Кремля, ГМИИ, Исторического музея, Третьяковки. После объявления санкций РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:00

2022-03-10T08:00

2022-03-10T09:55

михаил швыдкой

музей виктории и альберта

россия

москва

генуя

исторический музей

государственный музей архитектуры имени щусева

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. За рубежом на выставках находятся сотни бесценных художественных произведений из Музеев Кремля, ГМИИ, Исторического музея, Третьяковки. После объявления санкций и взаимного запрета на перелеты возник вопрос: как все это вернуть на родину? О том, почему не стоит искать аналогий со случаем "Скифского золота", какие гарантии сохранности есть у экспонатов и как им добираться домой, — в материале РИА Новости.Культура отмены или отмена культуры?Музей "Эрмитаж в Амстердаме" сообщил о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем. Обе стороны, в России и Нидерландах, решили досрочно завершить выставку "Русский авангард. Революция в искусстве" (планировалось, что она продлится до 8 января 2023-го). Запустили процесс оформления возврата экспонатов.Он отметил, что сейчас в правительстве обсуждают, как наиболее безопасно и в кратчайшие сроки вывезти произведения искусства на родину.Не "Скифское золото"Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов как на территории противника, так и на собственной территории.Кроме того, при отправке экспонатов в другое государство с принимающим музеем заключают договор, в котором всегда есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах.Не стоит опасаться повторения ситуации со "Скифским золотом". Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, до того, как полуостров воссоединился с Россией. В августе 2014-го музей в Нидерландах решил не передавать около двух тысяч артефактов ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.А в октябре 2021-го Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекцию надо передать Украине. В январе Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу.Москва — Лондон — ПарижСамый крупный проект, в котором сейчас участвуют экспонаты из России, — выставка "Коллекция Морозова. Иконы современного искусства" в Fondation Louis Vuitton в Париже. Там более 200 шедевров. Морозовская коллекция впервые выехала за пределы страны.Работы Мане, Родена, Моне, Писсарро, Ван Гога, Матисса соседствуют с холстами Репина, Коровина, Серова, Малевича, Кончаловского. Публике так понравилась экспозиция, что ее продлили до апреля (должна была закрыться в феврале).В музее отмечают, что руководство и сотрудники ГМИИ контактируют с коллегами из Fondation Louis Vuitton.По словам Швыдкого, Fondation Louis Vuitton подтверждал: эта коллекция защищена теми юридическими документами, с которыми выезжала из России, и все вернут.Другой масштабный проект за рубежом — "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта. Три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля отправили в Великобританию впервые: "Московский Кремль", модель Александровского дворца и "Трехсотлетие дома Романовых".Музей Виктории и Альберта на момент публикации материала не ответил на запрос РИА Новости.А в Музеях Кремля, в свою очередь, рассказали о переносе выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Ее собирались открыть 4 марта.Что дальше?О переносе или заморозке обменных проектов сообщили и в Историческом музее.Но есть надежда, что другой международный проект, посвященный сокровищам из музеев Генуи, не сорвется. В ГИМ продолжают диалог с итальянскими коллегами.При этом в ближайшие пару месяцев Исторический музей не планирует вывозить свои экспонаты за рубеж.У Музея архитектуры за рубежом в данный момент ничего нет. Все внутренние выставочные проекты реализуются.Таким образом, российские музейщики открыты к диалогу и сотрудничеству: ход за западноевропейскими коллегами.

https://ria.ru/20220216/muzey-1772977885.html

россия

москва

генуя

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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