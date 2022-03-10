Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. За рубежом на выставках находятся сотни бесценных художественных произведений из Музеев Кремля, ГМИИ, Исторического музея, Третьяковки. После объявления санкций и взаимного запрета на перелеты возник вопрос: как все это вернуть на родину? О том, почему не стоит искать аналогий со случаем "Скифского золота", какие гарантии сохранности есть у экспонатов и как им добираться домой, — в материале РИА Новости.Культура отмены или отмена культуры?Музей "Эрмитаж в Амстердаме" сообщил о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем. Обе стороны, в России и Нидерландах, решили досрочно завершить выставку "Русский авангард. Революция в искусстве" (планировалось, что она продлится до 8 января 2023-го). Запустили процесс оформления возврата экспонатов.Он отметил, что сейчас в правительстве обсуждают, как наиболее безопасно и в кратчайшие сроки вывезти произведения искусства на родину.Не "Скифское золото"Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов как на территории противника, так и на собственной территории.Кроме того, при отправке экспонатов в другое государство с принимающим музеем заключают договор, в котором всегда есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах.Не стоит опасаться повторения ситуации со "Скифским золотом". Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, до того, как полуостров воссоединился с Россией. В августе 2014-го музей в Нидерландах решил не передавать около двух тысяч артефактов ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.А в октябре 2021-го Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекцию надо передать Украине. В январе Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу.Москва — Лондон — ПарижСамый крупный проект, в котором сейчас участвуют экспонаты из России, — выставка "Коллекция Морозова. Иконы современного искусства" в Fondation Louis Vuitton в Париже. Там более 200 шедевров. Морозовская коллекция впервые выехала за пределы страны.Работы Мане, Родена, Моне, Писсарро, Ван Гога, Матисса соседствуют с холстами Репина, Коровина, Серова, Малевича, Кончаловского. Публике так понравилась экспозиция, что ее продлили до апреля (должна была закрыться в феврале).В музее отмечают, что руководство и сотрудники ГМИИ контактируют с коллегами из Fondation Louis Vuitton.По словам Швыдкого, Fondation Louis Vuitton подтверждал: эта коллекция защищена теми юридическими документами, с которыми выезжала из России, и все вернут.Другой масштабный проект за рубежом — "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта. Три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля отправили в Великобританию впервые: "Московский Кремль", модель Александровского дворца и "Трехсотлетие дома Романовых".Музей Виктории и Альберта на момент публикации материала не ответил на запрос РИА Новости.А в Музеях Кремля, в свою очередь, рассказали о переносе выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Ее собирались открыть 4 марта.Что дальше?О переносе или заморозке обменных проектов сообщили и в Историческом музее.Но есть надежда, что другой международный проект, посвященный сокровищам из музеев Генуи, не сорвется. В ГИМ продолжают диалог с итальянскими коллегами.При этом в ближайшие пару месяцев Исторический музей не планирует вывозить свои экспонаты за рубеж.У Музея архитектуры за рубежом в данный момент ничего нет. Все внутренние выставочные проекты реализуются.Таким образом, российские музейщики открыты к диалогу и сотрудничеству: ход за западноевропейскими коллегами.
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. За рубежом на выставках находятся сотни бесценных художественных произведений из Музеев Кремля, ГМИИ, Исторического музея, Третьяковки. После объявления санкций и взаимного запрета на перелеты возник вопрос: как все это вернуть на родину? О том, почему не стоит искать аналогий со случаем "Скифского золота", какие гарантии сохранности есть у экспонатов и как им добираться домой, — в материале РИА Новости.
Культура отмены или отмена культуры?
Музей "Эрмитаж в Амстердаме" сообщил о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем. Обе стороны, в России и Нидерландах, решили досрочно завершить выставку "Русский авангард. Революция в искусстве" (планировалось, что она продлится до 8 января 2023-го). Запустили процесс оформления возврата экспонатов.
"Хотя звучали высказывания о том, что российские вещи надо конфисковать и не возвращать, это не имеет отношения к реальному положению дел", — объяснил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Он отметил, что сейчас в правительстве обсуждают, как наиболее безопасно и в кратчайшие сроки вывезти произведения искусства на родину.
"Все эти экспонаты защищены договорами и законодательством стран, где их выставляют, — уточнил Швыдкой. — Как мне представляется, вопрос в коридорах и маршрутах возвращения".
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Не "Скифское золото"
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов как на территории противника, так и на собственной территории.
CC BY-SA 4.0 / Anonymous7682 / Эмблема, принятая Гаагской конвенцией 1954 года. На археологических раскопках в Гобустане, Азербайджан
Эмблема, принятая Гаагской конвенцией 1954 года. На археологических раскопках в Гобустане, Азербайджан
Кроме того, при отправке экспонатов в другое государство с принимающим музеем заключают договор, в котором всегда есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах.
"Но надо отметить, что в данной ситуации ни в одной из тех стран, о которых идет речь, эти обстоятельства не действуют, — добавил Швыдкой. — Нет ни разрыва дипломатических отношений, ни войны. Поэтому форс-мажоры не действуют, а зарубежные институции обязаны все вернуть".
Не стоит опасаться повторения ситуации со "Скифским золотом". Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, до того, как полуостров воссоединился с Россией. В августе 2014-го музей в Нидерландах решил не передавать около двух тысяч артефактов ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Самый крупный проект, в котором сейчас участвуют экспонаты из России, — выставка "Коллекция Морозова. Иконы современного искусства" в Fondation Louis Vuitton в Париже. Там более 200 шедевров. Морозовская коллекция впервые выехала за пределы страны.
Работы Мане, Родена, Моне, Писсарро, Ван Гога, Матисса соседствуют с холстами Репина, Коровина, Серова, Малевича, Кончаловского. Публике так понравилась экспозиция, что ее продлили до апреля (должна была закрыться в феврале).
Посетители у картин французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа коллекции братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton, Париж
"Неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — Указ подписан министром культуры Франции, его действие продлили до 15 мая 2022-го".
В музее отмечают, что руководство и сотрудники ГМИИ контактируют с коллегами из Fondation Louis Vuitton.
"Хранители и реставраторы ГМИИ отправятся в Париж, чтобы приступить к подготовке вещей к транспортировке. Все это будет организовано наилучшим и безопасным образом", — заверяют в ГМИИ.
Фрагмент экспозиции "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта
Другой масштабный проект за рубежом — "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта. Три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля отправили в Великобританию впервые: "Московский Кремль", модель Александровского дворца и "Трехсотлетие дома Романовых".
Яйцо пасхальное "300-летие Дома Романовых" из коллекции Музеев Московского Кремля.
Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, Мастер Вигстрем Генрих, художник Василий Иванович Зуев.
Музей Виктории и Альберта на момент публикации материала не ответил на запрос РИА Новости.
А в Музеях Кремля, в свою очередь, рассказали о переносе выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Ее собирались открыть 4 марта.
"В основе проекта — экспонаты из европейских музеев, досрочно отозванные из-за геополитической ситуации, — прокомментировали в пресс-службе. — В настоящее время Музеи Кремля работают над тем, чтобы осуществить выставку без европейского участия, и выражают искреннюю признательность отечественному музейному сообществу, предложившему помощь в нынешних непростых обстоятельствах".
Выставка "Церемониалы российского императорского двора" Музеев Московского Кремля в музейном комплексе Гугун
Что дальше?
О переносе или заморозке обменных проектов сообщили и в Историческом музее.
"Что касается наших взаимодействий с музеями Италии, Германии, мы пока не готовы заявлять о приостановлении сотрудничества, — отметили в пресс-службе ГИМ. — Единственное, выставка "Война и мир в Античной Греции", которую мы готовили с Музеями Берлина, в этом году не состоится".
У Музея архитектуры за рубежом в данный момент ничего нет. Все внутренние выставочные проекты реализуются.
"Привезенные из Италии экспонаты выставки "Панорама Венеции", закрывшейся 27 февраля, возвращены Итальянскому культурному центру и находятся в посольстве", — уточнила главный хранитель музея Наталья Шашкова.
Таким образом, российские музейщики открыты к диалогу и сотрудничеству: ход за западноевропейскими коллегами.
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