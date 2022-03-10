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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html
Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы
Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы - РИА Новости, 10.03.2022
Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы
За рубежом на выставках находятся сотни бесценных художественных произведений из Музеев Кремля, ГМИИ, Исторического музея, Третьяковки. После объявления санкций РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:00
2022-03-10T09:55
михаил швыдкой
музей виктории и альберта
россия
москва
генуя
исторический музей
государственный музей архитектуры имени щусева
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. За рубежом на выставках находятся сотни бесценных художественных произведений из Музеев Кремля, ГМИИ, Исторического музея, Третьяковки. После объявления санкций и взаимного запрета на перелеты возник вопрос: как все это вернуть на родину? О том, почему не стоит искать аналогий со случаем "Скифского золота", какие гарантии сохранности есть у экспонатов и как им добираться домой, — в материале РИА Новости.Культура отмены или отмена культуры?Музей "Эрмитаж в Амстердаме" сообщил о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем. Обе стороны, в России и Нидерландах, решили досрочно завершить выставку "Русский авангард. Революция в искусстве" (планировалось, что она продлится до 8 января 2023-го). Запустили процесс оформления возврата экспонатов.Он отметил, что сейчас в правительстве обсуждают, как наиболее безопасно и в кратчайшие сроки вывезти произведения искусства на родину.Не "Скифское золото"Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов как на территории противника, так и на собственной территории.Кроме того, при отправке экспонатов в другое государство с принимающим музеем заключают договор, в котором всегда есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах.Не стоит опасаться повторения ситуации со "Скифским золотом". Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, до того, как полуостров воссоединился с Россией. В августе 2014-го музей в Нидерландах решил не передавать около двух тысяч артефактов ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.А в октябре 2021-го Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекцию надо передать Украине. В январе Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу.Москва — Лондон — ПарижСамый крупный проект, в котором сейчас участвуют экспонаты из России, — выставка "Коллекция Морозова. Иконы современного искусства" в Fondation Louis Vuitton в Париже. Там более 200 шедевров. Морозовская коллекция впервые выехала за пределы страны.Работы Мане, Родена, Моне, Писсарро, Ван Гога, Матисса соседствуют с холстами Репина, Коровина, Серова, Малевича, Кончаловского. Публике так понравилась экспозиция, что ее продлили до апреля (должна была закрыться в феврале).В музее отмечают, что руководство и сотрудники ГМИИ контактируют с коллегами из Fondation Louis Vuitton.По словам Швыдкого, Fondation Louis Vuitton подтверждал: эта коллекция защищена теми юридическими документами, с которыми выезжала из России, и все вернут.Другой масштабный проект за рубежом — "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта. Три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля отправили в Великобританию впервые: "Московский Кремль", модель Александровского дворца и "Трехсотлетие дома Романовых".Музей Виктории и Альберта на момент публикации материала не ответил на запрос РИА Новости.А в Музеях Кремля, в свою очередь, рассказали о переносе выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Ее собирались открыть 4 марта.Что дальше?О переносе или заморозке обменных проектов сообщили и в Историческом музее.Но есть надежда, что другой международный проект, посвященный сокровищам из музеев Генуи, не сорвется. В ГИМ продолжают диалог с итальянскими коллегами.При этом в ближайшие пару месяцев Исторический музей не планирует вывозить свои экспонаты за рубеж.У Музея архитектуры за рубежом в данный момент ничего нет. Все внутренние выставочные проекты реализуются.Таким образом, российские музейщики открыты к диалогу и сотрудничеству: ход за западноевропейскими коллегами.
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Анна Нехаева
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михаил швыдкой, музей виктории и альберта, россия, москва, генуя, исторический музей, государственный музей архитектуры имени щусева, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, эрмитаж (музей), государственный эрмитаж, третьяковская галерея, марина лошак, московский кремль (музей-заповедник), музеи, выставки, скифское золото, ситуация вокруг коллекции скифского золота
08:00 10.03.2022 (обновлено: 09:55 10.03.2022)
 

Это не скифское золото. Как будут возвращать российские шедевры из Европы

© Пресс-служба музея Виктории и АльбертаФрагмент экспозиции "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта
Фрагмент экспозиции Фаберже в Лондоне: Романтика в революции в музее Виктории и Альберта
© Пресс-служба музея Виктории и Альберта
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. За рубежом на выставках находятся сотни бесценных художественных произведений из Музеев Кремля, ГМИИ, Исторического музея, Третьяковки. После объявления санкций и взаимного запрета на перелеты возник вопрос: как все это вернуть на родину? О том, почему не стоит искать аналогий со случаем "Скифского золота", какие гарантии сохранности есть у экспонатов и как им добираться домой, — в материале РИА Новости.

Культура отмены или отмена культуры?

Музей "Эрмитаж в Амстердаме" сообщил о прекращении сотрудничества с Государственным Эрмитажем. Обе стороны, в России и Нидерландах, решили досрочно завершить выставку "Русский авангард. Революция в искусстве" (планировалось, что она продлится до 8 января 2023-го). Запустили процесс оформления возврата экспонатов.
© Фото : официальный сайт Эрмитажа в НидерландахЗдание Эрмитажа в Нидерландах
Зданеи Эрмитажа в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : официальный сайт Эрмитажа в Нидерландах
Здание Эрмитажа в Нидерландах

"Хотя звучали высказывания о том, что российские вещи надо конфисковать и не возвращать, это не имеет отношения к реальному положению дел", — объяснил РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что сейчас в правительстве обсуждают, как наиболее безопасно и в кратчайшие сроки вывезти произведения искусства на родину.

"Все эти экспонаты защищены договорами и законодательством стран, где их выставляют, — уточнил Швыдкой. — Как мне представляется, вопрос в коридорах и маршрутах возвращения".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Не "Скифское золото"

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года предусматривает меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов как на территории противника, так и на собственной территории.
CC BY-SA 4.0 / Anonymous7682 / Эмблема, принятая Гаагской конвенцией 1954 года. На археологических раскопках в Гобустане, Азербайджан
Эмблема принятая Гаагской конвенцией 1954 — на археологических раскопках в Гобустане в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY-SA 4.0 / Anonymous7682 /
Эмблема, принятая Гаагской конвенцией 1954 года. На археологических раскопках в Гобустане, Азербайджан
Кроме того, при отправке экспонатов в другое государство с принимающим музеем заключают договор, в котором всегда есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах.

"Но надо отметить, что в данной ситуации ни в одной из тех стран, о которых идет речь, эти обстоятельства не действуют, — добавил Швыдкой. — Нет ни разрыва дипломатических отношений, ни войны. Поэтому форс-мажоры не действуют, а зарубежные институции обязаны все вернуть".

© Фото : Flickr/budget travel accommodationАрхеологический музей Алларда Пирсона
Археологический музей Алларда Пирсона - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Flickr/budget travel accommodation
Археологический музей Алларда Пирсона
Не стоит опасаться повторения ситуации со "Скифским золотом". Коллекцию из четырех крымских музеев вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, до того, как полуостров воссоединился с Россией. В августе 2014-го музей в Нидерландах решил не передавать около двух тысяч артефактов ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
© AP Photo / Peter DejongЗаседание Апелляционного суда Амстердама по вопросу о коллекции "Скифское золото"
Заседание Апелляционного суда Амстердама по вопросу скифского золота - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Peter Dejong
Заседание Апелляционного суда Амстердама по вопросу о коллекции "Скифское золото"
А в октябре 2021-го Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекцию надо передать Украине. В январе Верховный суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассационную жалобу.

"То был исключительный случай, — подчеркивает Швыдкой. — Никакой аналогии не может быть. Здесь совершенно иная правовая ситуация".

© Фото : АГН "Москва" / Кирилл Зыков Выставка "Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век" в ГМИИ им. А.Пушкина
Выставка Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век в ГМИИ им. А.Пушкина
1 из 3
Выставка "Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век" в ГМИИ им. А.Пушкина
© Фото : АГН "Москва" / Кирилл Зыков
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетительница рассматривает картины в зале Большой итальянский просвет Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Посетительница рассматривает картины в зале Большой итальянский просвет Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге
2 из 3
Посетительница рассматривает картины в зале Большой итальянский просвет Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Железный век. Европа без границ" в Историческом музее

Посетительница на выставке Железный век. Европа без границ в Государственном историческом музее в Москве
3 из 3

Посетительница на выставке "Железный век. Европа без границ" в Историческом музее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 3
Выставка "Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век" в ГМИИ им. А.Пушкина
© Фото : АГН "Москва" / Кирилл Зыков
2 из 3
Посетительница рассматривает картины в зале Большой итальянский просвет Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 3

Посетительница на выставке "Железный век. Европа без границ" в Историческом музее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Москва — Лондон — Париж

Самый крупный проект, в котором сейчас участвуют экспонаты из России, — выставка "Коллекция Морозова. Иконы современного искусства" в Fondation Louis Vuitton в Париже. Там более 200 шедевров. Морозовская коллекция впервые выехала за пределы страны.
Работы Мане, Родена, Моне, Писсарро, Ван Гога, Матисса соседствуют с холстами Репина, Коровина, Серова, Малевича, Кончаловского. Публике так понравилась экспозиция, что ее продлили до апреля (должна была закрыться в феврале).
© AFP 2022 / Geoffroy Van der HasseltПосетители у картин французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа коллекции братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton, Париж
Посетители смотрят на картины французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа выставки коллекции братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
Посетители у картин французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа коллекции братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton, Париж

"Неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — Указ подписан министром культуры Франции, его действие продлили до 15 мая 2022-го".

В музее отмечают, что руководство и сотрудники ГМИИ контактируют с коллегами из Fondation Louis Vuitton.

"Хранители и реставраторы ГМИИ отправятся в Париж, чтобы приступить к подготовке вещей к транспортировке. Все это будет организовано наилучшим и безопасным образом", — заверяют в ГМИИ.

© AFP 2022 / Geoffroy Van der HasseltПосетители смотрят на картины французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа выставки коллекции братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton, Париж
Посетители смотрят на картины французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа выставки коллекции братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton в Париже - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / Geoffroy Van der Hasselt
Посетители смотрят на картины французского художника Пьера Боннара во время пресс-показа выставки коллекции братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton, Париж
По словам Швыдкого, Fondation Louis Vuitton подтверждал: эта коллекция защищена теми юридическими документами, с которыми выезжала из России, и все вернут.

"Как только ввели санкции и закрыли небо, возникли риски, ранее не предусмотренные. Поэтому сейчас разрабатывается новая логистика доставки шедевров на родину", — пояснил он.

© Пресс-служба музея Виктории и АльбертаФрагмент экспозиции "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта
Фрагмент экспозиции Фаберже в Лондоне: Романтика в революции в музее Виктории и Альберта
© Пресс-служба музея Виктории и Альберта
Фрагмент экспозиции "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта
Другой масштабный проект за рубежом — "Фаберже в Лондоне: Романтика в революции" в музее Виктории и Альберта. Три императорских пасхальных яйца Фаберже из Музеев Московского Кремля отправили в Великобританию впервые: "Московский Кремль", модель Александровского дворца и "Трехсотлетие дома Романовых".
© Музеи Московского Кремля Яйцо пасхальное "300-летие Дома Романовых" из коллекции Музеев Московского Кремля. Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, Мастер Вигстрем Генрих, художник Василий Иванович Зуев.
Яйцо пасхальное 300-летие Дома Романовых из коллекции Музеев Московского Кремля. Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, Мастер Вигстрем Генрих, художник Василий Иванович Зуев.
© Музеи Московского Кремля
Яйцо пасхальное "300-летие Дома Романовых" из коллекции Музеев Московского Кремля. Россия, Санкт-Петербург, 1913. Фирма К. Фаберже, Мастер Вигстрем Генрих, художник Василий Иванович Зуев.
Музей Виктории и Альберта на момент публикации материала не ответил на запрос РИА Новости.
А в Музеях Кремля, в свою очередь, рассказали о переносе выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". Ее собирались открыть 4 марта.

"В основе проекта — экспонаты из европейских музеев, досрочно отозванные из-за геополитической ситуации, — прокомментировали в пресс-службе. — В настоящее время Музеи Кремля работают над тем, чтобы осуществить выставку без европейского участия, и выражают искреннюю признательность отечественному музейному сообществу, предложившему помощь в нынешних непростых обстоятельствах".

© РИА Новости / Анна РаткоглоВыставка "Церемониалы российского императорского двора" Музеев Московского Кремля в музейном комплексе Гугун
Выставка Церемониалы российского императорского двора Музеев Московского Кремля в музейном комплексе Гугун - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Выставка "Церемониалы российского императорского двора" Музеев Московского Кремля в музейном комплексе Гугун

Что дальше?

О переносе или заморозке обменных проектов сообщили и в Историческом музее.

"Что касается наших взаимодействий с музеями Италии, Германии, мы пока не готовы заявлять о приостановлении сотрудничества, — отметили в пресс-службе ГИМ. — Единственное, выставка "Война и мир в Античной Греции", которую мы готовили с Музеями Берлина, в этом году не состоится".

© AFP 2022 / Tobias SchwarzПосетители в Пергамском музее
Посетители в Пергамском музее - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
Посетители в Пергамском музее
Но есть надежда, что другой международный проект, посвященный сокровищам из музеев Генуи, не сорвется. В ГИМ продолжают диалог с итальянскими коллегами.
При этом в ближайшие пару месяцев Исторический музей не планирует вывозить свои экспонаты за рубеж.
CC BY-SA 3.0 / Усадьба Талызина А. Ф. / SergeyStepykinМузей архитектуры имени А. Щусева
Музей архитектуры им. А. Щусева - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY-SA 3.0 / Усадьба Талызина А. Ф. / SergeyStepykin
Музей архитектуры имени А. Щусева
У Музея архитектуры за рубежом в данный момент ничего нет. Все внутренние выставочные проекты реализуются.

"Привезенные из Италии экспонаты выставки "Панорама Венеции", закрывшейся 27 февраля, возвращены Итальянскому культурному центру и находятся в посольстве", — уточнила главный хранитель музея Наталья Шашкова.

Таким образом, российские музейщики открыты к диалогу и сотрудничеству: ход за западноевропейскими коллегами.
Посетители на выставке Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 08:00Культура
"Под тремя замками": сокровища Алмазного фонда покажут в Историческом музее
 
КультураМихаил ШвыдкойМузей Виктории и АльбертаРоссияМоскваГенуяИсторический музейГосударственный музей архитектуры имени ЩусеваГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаЭрмитаж (музей)Государственный ЭрмитажТретьяковская галереяМарина ЛошакМосковский Кремль (музей-заповедник)МузеиВыставкискифское золотоСитуация вокруг коллекции скифского золота
 
 
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