https://ria.ru/20220310/shabat-1777457338.html

В раввинате объяснили, когда политики могут нарушить шаббат

В раввинате объяснили, когда политики могут нарушить шаббат - РИА Новости, 10.03.2022

В раввинате объяснили, когда политики могут нарушить шаббат

Иудеям можно нарушать законы шаббата ради спасения человеческой жизни, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берл Лазара, комментируя... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:31

2022-03-10T13:31

2022-03-10T14:48

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Иудеям можно нарушать законы шаббата ради спасения человеческой жизни, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного раввина России Берл Лазара, комментируя субботние переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.Путин и Беннет встретились в субботу 5 марта в Кремле и обсудили различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса."Есть такой принцип "спасение души" (пикуах нефеш). Когда он вступает в силу, иудеям не только разрешается нарушить шаббат, а предписывается именно так и поступить. Возможно, в данном случае Беннет руководствовался именно этим принципом", - сказал пресс-секретарь Лазара Михаил Лидогостер. Он отметил, что никто не знает подробностей встречи и причин визита Беннета, поэтому обстоятельства ее проведения можно только предполагать.Пикуах нефеш – принцип в еврейском законе, разрешающий (в некоторых случаях – предписывающий) нарушить правила шаббата ради спасения человеческой жизни. В субботу (с определенными ограничениями) разрешается работать, в частности, врачам, медсестрам, пожарным, спасателям. Разрешается также предпринимать поездки, если нет другой возможности спасти жизнь.

https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

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